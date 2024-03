La polizia ha notato sterco e pneumatici sparsi e striscioni appesi. Mercoledì una proprietà a Sitra (Voivodato Podlaski) con la scritta “Traditore della campagna polacca” 11. Lì vivono i genitori di Szymon Hołownia. – Questa casa tecnicamente appartiene a me, ma i miei genitori vivono lì. Sejmin Marshall ha detto che era il loro posto preferito e amato in campagna dove potevano rilassarsi dopo una vita molto impegnata.

“Dopo una cosa del genere, lì non si sentono mai più al sicuro.” Capisco che qualcuno verrà a dire che anche gli agricoltori oggi non si sentono sicuri. Incolpa me per questo, ma non incolpare i miei genitori perché non c'entrano niente. Non voglio credere che siano agricoltori. Hołownia, citato da TVN24, pensa che potrebbero essere stati delinquenti che si fingevano agricoltori.

Kowalski ha condannato le azioni che hanno danneggiato Holovnia. “Non è permesso.”

A questo proposito, Janusz Kowalski, deputato della Polonia sovrana, ha un punto di vista simile. Ha aggiunto un post sul sito web di X in cui era d'accordo con Marshall Holovnia. “Non sono d'accordo al 99% con il maresciallo Simon Holownia. Sì, il suo gruppo inganna gli agricoltori polacchi e vota per il Green Deal a Bruxelles” – Ha cominciato.

“Ma è importante rispettare la casa di ciascuno e non attaccare i genitori del figlio che sono criminali di Dio per i loro errori politici. Questo non è consentito”. – Deputato della Polonia sovrana

La polizia si è occupata dello spargimento di letame nella casa vicina dove vivono i genitori di Holovnia. I servizi indagano sulla criminalità. Nel pomeriggio è stata effettuata la pulizia del letame.