La caduta della polizia chimica. I giocatori di pallavolo firmano contratti con nuovi club. C'è un commento del presidente

Grupa Azoty SA è lo sponsor principale della Chemik Police dal 2019. In questo modo ha smesso di finanziare uno dei migliori club polacchi della storia. “Purtroppo c'è il rischio che non inizieremo a gareggiare nella stagione 2024/25 e potremmo avere problemi a finire la competizione attuale”, ha detto il club.

Nella polizia è in corso un'entusiasmante ricerca di nuovi partner per supportare il chimico. – Quando è iniziato il problema? Questa non è una domanda per me, chiedila allo sponsor. Il fatto è che dal 1° gennaio 2024 non abbiamo ricevuto un solo zloty dal Grupa Azoty – afferma in un'intervista il presidente del club Pawel Frankowski.

Come ammette, il contratto tra Grupa Azoty e Chemik è stato rinnovato ogni anno successivo, ma questa volta ciò non è avvenuto. – Il contratto precedente è scaduto il 31 dicembre 2023. Da allora non abbiamo più avuto uno sponsor, ha detto Frankowski.

Problemi finanziari colpiscono anche i giocatori di pallavolo del Chemik, per i quali il club è in arretrato finanziario. – Per favore, non chiedermelo, chiedilo ai giocatori stessi. Frankowski dice che sanno cosa vuol dire.

I giocatori di pallavolo stanno iniziando a cercare nuovi datori di lavoro e alcuni hanno già firmato contratti per la prossima stagione. La maggior parte di loro giocherà ancora nella TAURON Liga – Monica Fiducio Diventerà un giocatore della PGE Rysic Rzeszów, A Marlena Kowalewska E Natalia Mdrzyk Si trasferiranno a ŁKS. Il trasferimento di successo all'italiana Imoco Conegliano (Joanna Wołosz Club) è vicino Martina Lukasik. Come abbiamo scoperto, entrambi gli aggressori dovrebbero andare anche a Rzeszow Bruna Onorio IO Elisabetta Inh Varga. Anche la nazionale polacca è vicina al trasferimento al Budbrom Agnieszka Korneluk.

Marian Zubrzycki / PAP (foto) – PS.Onet.pl Monica Fiducio e Martina Lukasik

Il Chemik potrebbe essere il prossimo club a ritirarsi dalla TAURON Liga. Un anno fa l'IŁ Capital Legionovia Legionowo, fallita durante la stagione, ha detto addio alla competizione. Dal 2018, Trifel Proxima Kraków, Mozynianka Mozyna, Wisła Warszawa, MKS Dabrowa Górnicza e Joker Swieczy hanno subito la stessa sorte. L'Alchimista è il giocatore di maggior successo di questo gruppo: ha vinto il campionato e la Coppa di Polonia dieci volte ciascuno.

– Siamo in contatto con la direzione della polizia del club e confermiamo che la squadra finirà questa stagione. PLS sostiene Chemik nell'ambito dei contratti esistenti per raggiungere questo obiettivo, afferma il presidente Artur Popko. – Questo è molto importante per il club, perché completando la stagione manterrà il diritto di giocare nella TAURON Liga nella stagione 2024/2025.