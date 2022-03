Visualizza Widzowie Kuby Wojewódzkiego oburzeni zachowaniem gościa. “enujący Odcinek”

Łukasz Garlicki, Julia Kamińska, Katarzyna Ankudowicz, Małgorzata Socha e Mariusz Zaniewski, czyli Obada “BrzydUli”, byli gośćmi mostra Kuby Wojewódzkiego. Jednak sympatyczny si avvale di popularnego serialu komediowego, który powrócił niedawno w nowej odsłonie na antenę TVNzakłóciło dziwne zachowanie Łukasza Garlickiego. Aktor odpowiadał na pytania dziennikarza zdawkowo i ironicznie, wygłosił też niemiłą uwagę pod adresem koleżanki z obsady, Katarzyny Ankudowicz. Widzowie byli bezlitośni:

“Straszna kompromitacja pana Garlickiego”, “Garlicki to jakaś masakra była, przykro było oglądać”, “Najbardziej żenujący odcinek” – komentowali po.

Łukasz Garlicki u Kuby Wojewódzkiego – Sei iscritto a wydarzyło?

Mostra Początkowo Kuby Wojewódzkiego nie odbiegał od Normy. Na kanapie zasiadły Magorzata tale me Julia Kameskaktóre chętnie opowiadały o swoich rolach w lubianej przez widzów produkcji. zaczęły się problema, gdy do pań dołączyli Mario Zaniowski me Łukasz Garlicki. Ten ostatni wyraźnie nie chciał poddać się konwencji sympatycznej rozmowy. Na pytania prowadzącego odpowiadał krótkim “Nie” ionstrował na różne sposoby swoją niechęć do dzienikarza, natomiast gdy ten kierował pytania do jego kolegów z obtrioąed łch w ki.

Atmosfera w studiu była wyraźnie napięta i uległa jeszcze pogorszeniu po “żarcie” Garlickiego, który skomentował pojawienie się jeszcze jednej osoby z obsady series, Katarzini Ankudovic. Zapowiadając aktorkę, Wojewódzki poprosił resztę obsady “BrzydUli”, di opowiedzieli coś o koleżance. Wtedy głos zabrał Łukasz Garlicki, mówiąc:

Wojewódzki do Garlickiego: martwię się o ciebie

Była to jedna z wielu złośliwości i uszczypliwych uwag, które tego wieczoru wygłosił Łukasz Garlicki, powodując sporą konfuzję u pozostałych gości, któr

Gospodarz w pewnej chwili powiedział aktorowi, że “z przyjemnością już nigdy go nie zaprosi” do programu, na co Łukasz Garlicki odparł, że “z przyjemnością już tu nigdy nie przyjdzie”.

Sytuacja zrobiła SIE w koncu Tak nieprzyjemna, Zi Zi Kappa WOJEWÓDZKI wyszedł swojej zwykłej, rozrywkowej Rolly i bardzo Serio zwrócił SIE fare wprowadzającego gościa caos: .. “Martwię SIE Q CIEBIE giocatore Łukasz Martwię SIE, Bo jesteś młodym facetem, jesteś ojcem mio dito staramy SIE zrobić Benefis ważnego serialu, chociaż lekkiego, (…) a ty tak bez szacunku trochę do koleżanek, mamma takie dentro. (…) Bo uważam, że jeżeli ktoś nawet chce kreować wizerunek niegrzecznego chłopca, to są do tego fajniejsze Instrumenty”—powiedział dzienikarz.

Łukasz Garlicki e Kuby Wojewódzkiego – Commento widzów

Po emisji odcinka we sieci pojawiły się nieprzychylne wobec Łukasza Garlickiego komentarze, że mógł on by pod wpływem jakichś używek, na co wskazywać miały zdaniem widzów, jego chaotyczne ruchy oraz niezbyt wyraźna dykcja.

Internauci zauważyli także, że aktora zabrakło w pożegnalnym selfie, które jest już tradycją programu. Zachowanie Łukasza Garlickiego rozczorowało wielu widzów, czemu także dali wyraz na Instagramie. Besali: “Oglądam i co sekundę doznaję szoku! To, co słyszę, jak się wypowiada Łukasz! Dało się wyczuć ich nienawiść do siebie i to grubo!” – cetaminofene.

“Nie wiem, czy był pijany, ale zrobił z siebie … hmm … niemądrego aktora, który nie miał szacunku dla prowadzącego i swoich kolegów … Mógł po prostu nie nie wychopidzić.”

“Brawo dla pana Kuby za cenną i dosadnie uszczypliwą uwagę na koniec. pali zaproszony gość, przychodzi w takim stanie do studia, to ma nie tylko brak szacunku do prowadząącego.