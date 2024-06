Malawi. Una tragica fine per la ricerca dell’aereo scomparso con a bordo il Vicepresidente. “Sono tutti morti”

Come riportato martedì dalla BBC e dalla Reuters, l’aereo militare che trasportava a bordo il vicepresidente e altre nove persone stava volando in condizioni meteorologiche avverse.

Il 51enne Chilima – secondo quanto riportato dalla BBC – era diretto a Mzuzu per partecipare ai funerali dell’ex ministro Ralph Kasambara, morto pochi giorni fa. A bordo c’era anche l’ex First Lady Chanel Dzimbiri.

Lunedì il presidente Chakwera ha dichiarato in un discorso televisivo che l’aereo avrebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Mzuzu alle 10:02 ora locale, ma non è stato in grado di farlo a causa della scarsa visibilità. All’equipaggio fu ordinato di tornare nella capitale, ma in pochi minuti l’aereo scomparve dagli schermi radar.