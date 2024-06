Quando e a che ora si svolgerà la partita dell’Italia?

La partita Italia-Albania si concluderà nella seconda giornata dell’Europeo. I campioni in carica non possono sbagliare se vogliono progredire e le nostre qualificazioni non hanno nulla da perdere.

Le favorite del Gruppo B sono la Spagna, mentre Italia e Croazia probabilmente si contenderanno il secondo posto. Tuttavia, ciascuna di queste squadre può avanzare, poiché avanzeranno anche le quattro migliori terze classificate. Tuttavia, con l’Albania non si può sbagliare. Scopri dove guardare la gara di ritorno di Euro 2024.

Quando e a che ora si svolgerà la partita Italia-Albania?

La partita Italia-Albania della seconda giornata di Euro 2024 è l’ultima partita. Si terrà il 15 giugno (sabato) alle 21:00. Le nazionali giocheranno al Signal Iduna Park, lo stadio di Euro 2024 dove il Borussia Dortmund giocherà le sue partite. I favoriti in questo scontro sono gli italiani e non dovrebbero avere problemi a battere l’Albania. Tuttavia, la squadra più in basso non ha motivo di preoccuparsi. Ha disputato ottime qualifiche e cercherà di sorprendere i favoriti.

Dove vedere la partita Italia-Albania?

Vuoi sapere dove guardare la partita Italia-Albania a Euro 2024? Puoi guardare tutte le partite del Campionato Europeo sulla TV polacca. La partita Italia-Albania può essere vista sul sito e sull’applicazione mobile di TVB Sport.

Scopri il bando e i pronostici sulle scommesse della partita Italia-Albania: