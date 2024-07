Erano le 6:45. Mostrava cosa stava succedendo negli hotel dell’isola di Creta. “metodi militari”

Gli hotel greci sono stanchi delle continue lamentele e hanno introdotto regole severe: “Non è possibile prenotare i lettini dalle 7:00 alle 22:00”. Secondo la nuova normativa, se qualcuno lascia il lettino per fare colazione, gli verranno tolti gli asciugamani.

TikToker Hollie della famiglia Harper ha espresso la sua rabbia per queste regole. Ha osservato che “questa è una questione seria per la nostra famiglia” e che sono “disposti a sacrificare la colazione per il bene comune”.

Nel video vediamo tutta la famiglia arrivare in spiaggia alle 6:45 per “mettere in sicurezza il campo”. Cinque membri della famiglia sono sdraiati su sedie, godendosi il sole del mattino, ignorando la guardia che pattuglia costantemente la zona, aspettando che si alzino dalle sedie per mangiare. Nonostante queste restrizioni, gli Harper consumano spuntini sul posto, evitando così di dover alzarsi dalle sedie.

TikToker Hollie documenta anche la corsa mattutina per prendere i biscotti, che vengono poi portati in spiaggia. Alle 8:21, Holly è lieta di vedere che manca solo un’ora e mezza prima che la spiaggia sia completamente messa in sicurezza.

Il governo greco ha avviato misure per pulire le spiagge e rimuovere sedie e sedie illegali. In risposta alle crescenti lamentele, si è formato un gruppo di protesta, che ha mobilitato migliaia di residenti per esprimere la loro insoddisfazione per i prezzi elevati per l’utilizzo delle sedie a sdraio destinate ai turisti.