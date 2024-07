Il pericolo incombe sui cieli polacchi. Il caldo è solo l’inizio

Venerdì 5 luglio sarà soleggiato. Solo quelli al nord e al sud vedranno più nuvole. Leggere piogge nell’entroterra e temporali sulle zone costiere. Le temperature variano dai 18°C ​​lungo la costa ai 24°C del sud. La brezza marina soffia ad una velocità di 55 km/h.

Sabato 6 luglio farà caldo. L’IMWM ha previsto un intervallo di temperatura compreso tra 29 gradi C e 31 gradi C. Solo sulla costa fa leggermente più fresco. Lì i termometri raggiungeranno i 25 gradi Celsius con temporali a ovest, accompagnati da forti venti e forti piogge.

Domenica sarà più caldo al sud e all’est. I termometri suggeriscono che gli abitanti di altre parti della Polonia dovrebbero prepararsi a nuvole, precipitazioni e tempeste. Durante i temporali può soffiare forte: i venti possono raggiungere velocità fino a 80 km/h. Inoltre pioverà forte.

Dalla nuova settimana tornerà il clima pericoloso



Lunedì 8 luglio si manifesteranno temporali al sud e all’est. Saranno accompagnati da forti piogge e forti venti, che potranno raggiungere velocità fino a 70 km/h.

L’IMWM prevede temperature fino a -31 gradi C solo nel sud-est. In altre parti del paese, i termometri variano da 20 gradi C a 25 gradi C.

Martedì sarà leggermente più fresco. Le temperature varieranno dai 22°C sulla costa ai 23°C fino a una massima di 28°C nel resto della Polonia.

L’IMWM prevede un ritorno delle temperature elevate mercoledì. Anche giovedì sarà caldo. La temperatura varia dai 27°C ai 32°C. Solo le zone costiere saranno leggermente più fresche, fino a 23 gradi Celsius. Localmente si verificheranno temporali e forti piogge.

