Il Covid-19 ritorna in Polonia. Pochissime persone se lo aspettavano

Il numero di casi di COVID-19 in Polonia è recentemente aumentato di dieci volte. Gli esperti avvertono che il peggio deve ancora arrivare.

Le infezioni sono dominate da una variante SARS-CoV-2 nota come Omicron, e altre sottovarianti stanno emergendo in Kraken, Pyrrola e recentemente altre. Variante JN1 e KP.

Come ha assicurato l’ispettore capo della sanità dottor Pawesz Kreciowski, nel nostro Paese assistiamo a un aumento di dieci volte del numero dei casi di Covid-19 in un mese. il prof. Robert Flisiak sottolinea inoltre che per l’autunno si prevede un ulteriore aumento del numero dei pazienti. Quindi il lavoro per aggiornare il vaccino è in pieno svolgimento.

– Se assumiamo che l’ondata sia iniziata alla fine di giugno, durerà fino a ottobre e novembre e raggiungerà il picco a metà settembre – ha detto l’ispettore capo della sanità.

Variante Omicron

Ha confermato che i nuovi ceppi provocano sintomi tipici della variante omicron: febbre, tosse, congiuntivite e mal di gola. La polmonite è rara, ha detto.

– La variante JN provoca una maggiore attività virale nell’intestino, il che cambia il nostro approccio. Molte persone con diarrea, vomito e dolori di stomaco li considerano, soprattutto durante le vacanze, sintomi di intossicazione alimentare e non vengono sottoposti al test. Di conseguenza, la variante JN aumenta il rischio di infezione: i bagni nei luoghi pubblici diventano un anello importante nella diffusione del virus. Dopo il COVID-19, una persona su cinque può avere un’infiammazione cronica, che porta all’autoimmunità e al danno metabolico, provocando, tra gli altri, diabete e insufficienza circolatoria. Questo è il problema più grande: in ogni stagione puoi essere infettato dal covid. “Non sappiamo chi svilupperà complicazioni post-Covid o come trattare la malattia, perché attualmente non esiste un farmaco efficace per l’infiammazione cronica post-Covid”, ha affermato il dott. Paweł Kresiowski.

Ci sarà un vaccino modificato

Secondo l’ispettore capo della sanità, tre settimane fa Novavax ha presentato una domanda per registrare un vaccino modificato basato sulla variante JN1. Se l’azienda registrerà il vaccino in una variante promettente a metà agosto, realisticamente apparirà nei magazzini nella seconda metà di settembre. Tuttavia, risulta che la vaccinazione non è possibile prima di ottobre. Questo è un problema perché attualmente non ci sono vaccini. Niente tedeschi, olandesi o danesi. Il mondo non riesce a tenere il passo con la produzione di nuovi vaccini poiché il virus muta.

il prof. Robert Fliciak, capo del Dipartimento di malattie infettive ed epatologia dell’Università di medicina di Białystok, ha espresso la speranza che da settembre siano disponibili vaccini aggiornati contro la SARS-CoV-2. Secondo lui, ogni persona che sente di appartenere a un gruppo a rischio o che ci sono persone del genere nel proprio ambiente dovrebbe approfittare delle vaccinazioni e aspettarsi un aumento del numero di casi in due mesi, ma questo è naturale. Un evento legato all’autunno.

Ricordiamo che il virus SARS-Cov-2 causa il COVID-19. Si manifesta negli adulti, tra cui: febbre, tosse, mancanza di respiro, dolore muscolare e affaticamento, ma può verificarsi con o senza sintomi lievi e, più recentemente, con sintomi gravi del sistema digestivo. Il primo caso di infezione da coronavirus in Polonia è stato confermato il 4 marzo 2020.

Con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma tra l’altro del Ministro della Sanità o del Ministero dell’Istruzione, è stata successivamente disciplinata la materia delle limitazioni e delle restrizioni, tra cui, ad esempio, la quarantena; Obbligo di coprire naso e bocca; insegnamento a distanza; gestione di cinema, teatri e musei; gestione di strutture commerciali, alberghiere e sportive; gastronomia; eventi di massa; Riunioni o culto religioso.

I vaccini proteggono dalle malattie gravi e dai ricoveri ospedalieri. Può essere vaccinato chiunque abbia più di sei mesi. Finora in Polonia sono stati effettuati 58 milioni e 575mila test. Vaccini contro il Covid-19.

Foto illustrativa/Pixabay

Tommaso Wybich

Altri argomenti nella sezione Varietà