L’ispettore generale della sanità ha riferito che Winiary potrebbe essere esposta alla possibilità di glutine. Le persone che non lo sopportano non si fidano di me.





zdj. Illustrazioni

/Lotta azionaria

L’Ispettore Capo della Sanità ha ottenuto un certificato da Nestlé Polska SA o un certificato dal Dipartimento di Salute e Sicurezza sul Lavoro di Winiary. Ecco perché i prodotti contenenti glutine sono senza glutine.



Mangiare prodotti senza glutine o allergie agli animali può causare reazioni allergiche.

www.gov.pl/web/gis

I nostri dettagli del prodotto: Winary Sus Polwinski 500 grammi, codice articolo 240423B/1, dati di misurazione minimi 04.2026 o codice articolo 240423C/1, dati di misurazione minimi 04.2026;

500 grammi, codice articolo 240423B/1, dati di misurazione minimi 04.2026 o codice articolo 240423C/1, dati di misurazione minimi 04.2026; Vinary su pomdorui di spaghetti 500 grammi, codice articolo 240422A/1, dati di misurazione minimi 04.202 o codice articolo 240422B/1, dati di misurazione minimi 04.2026

500 grammi, codice articolo 240422A/1, dati di misurazione minimi 04.202 o codice articolo 240422B/1, dati di misurazione minimi 04.2026 Salsa Winary American Kansk In un arrosto di sciroppo di semi neri 348 grammi, codice articolo 240420A/1, dati di download minimo 04.2025 o codice articolo 240421A/1, dati di download minimo 04.2025.

In un arrosto di sciroppo di semi neri 348 grammi, codice articolo 240420A/1, dati di download minimo 04.2025 o codice articolo 240421A/1, dati di download minimo 04.2025. il prodotto: Nestlé Polonia ul. Domaniewska 32 02-672 Varsavia Al momento della costituzione, Nestlé Polska SA non può interferire nei suoi affari acquistando parte dei suoi prodotti dall’estero. Si prega di contattare l’azienda produttrice di sci di consumo Nel contesto della comunicazione, è essenziale che i consumatori intolleranti al glutine o allergici agli animali non tollerino tale comunicazione con le parti interessate. I produttori di prodotti di consumo che acquistano prodotti da terzi o comunicano con consumatori di prodotti simili nella loro gamma, si prega di contattare il dipartimento prodotti di consumo al seguente indirizzo: Tel: 800 16 16 66 o e-mail: cs@pl.nestle.com . READ Quanto spesso accadrà? Tyle Musisz Zarabiać, żeby otrzymać 4 anni. zł świadczenia