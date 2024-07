Gran Bretagna. Un uomo con un coltello ha aggredito i bambini a Southport. Due morti e nove feriti. In ospedale sono ricoverati anche due adulti

Due bambini sono stati uccisi e altri nove feriti dopo un attacco con coltello a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Ben sei dei nove bambini stanno lottando per la propria vita. I medici stanno anche cercando di salvare due badanti adulti che sono stati aggrediti mentre giocavano in un centro comunitario. L’aggressore è stato arrestato. Ha 17 anni. Il primo ministro britannico re Carlo III e la regina Camilla hanno dichiarato in dichiarazioni separate di essere “profondamente scioccati” dal crimine. Il principe William e la duchessa Kate hanno scritto che come genitori non possono immaginare questa tragedia.

Inizialmente, la polizia ha riferito solo di essere stata chiamata in una proprietà in Hart Street prima di mezzogiorno in relazione a un attacco con coltello. Come aveva detto in quel momento, ha arrestato l’uomo e ha preso il coltello. Un comunicato della polizia ha affermato che sarebbero state segnalate diverse vittime, ma non ha fornito ulteriori dettagli.