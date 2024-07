La Terra sarà al suo apogeo. È l’unico giorno come questo nell’anno

La Terra si muove attorno al Sole secondo una forma ellittica. Provoca un ciclo completo di circolazione sanguigna, che dura 365,25 giorni La Terra raggiunge il suo avvicinamento più vicino il 4 gennaio Durante il perielio. In questo momento la Terra è la più vicina al Sole.

In questo giorno apparirà il sole Il disco più piccolo dell’intero anno. Ciò è dovuto al principio della prospettiva, secondo cui quanto più un oggetto è lontano dall’osservatore, tanto più piccolo appare.

L’afellio si trova nelle orbite di pianeti, asteroidi e comete. È il punto in cui si trova il corpo celeste nella sua orbita attorno al sole Il corpo è il più lontano dal Sole. Sebbene la distanza dal Sole aumenti, l’afelio Non ha alcun effetto diretto sulle temperature stagionali Per terra.