C’era confusione su Łukasz Kaczmarek e circolavano voci sorprendenti. C’è una risposta forte

Solo un anno fa Lukas Kaczmarek era un punto importante nella nazionale polacca, Alla luce dell’assenza dell’infortunato Bartosz Coric dalle principali partite degli Europei e durante le qualificazioni olimpiche, è diventato l’attaccante principale dei Biancorossi. Non ha deluso, il che ha reso difficile immaginare che la sua posizione si sarebbe indebolita in modo significativo la prossima stagione.

Ma Kaczmarek ha dovuto affrontare problemi durante la stagione del club, che è stata difficile per l’intera squadra Sachse Kedzerzyn-Kol. Il pallavolista stava attraversando una crisi anche nella sua vita personale e ad un certo punto, precisamente a febbraio, è “scomparso” per più di due settimane e ha smesso di venire agli allenamenti. È tornato in squadra all’inizio di marzo e il suo agente Jakub Michalak ha poi spiegato in un’intervista a Przegląd Sportowy Onet che Il giocatore di pallavolo stava attraversando un periodo di depressione.

Nonostante le scarse prestazioni di Kaczmarek, recentemente annunciato ufficialmente come nuovo giocatore di pallavolo di Jastrzębski Węgiel, È stato convocato da Nikola Grbic, Ma non ha brillato nella Nations League, come ha sottolineato tra gli altri l’interesse di Ireneus Klos. L’ex attore in un’intervista a “Wprost” Sr Ha ammesso francamente di essere preoccupato per l’aspetto dell’aggressore.

“Dopo le sue varie avventure, è chiaro che l’uomo non è ancora pronto per la grande partita. Finora le cose sono andate male da parte sua e Bartek Boadzic probabilmente sta cercando un’opportunità qui. Ha avuto un’intera stagione fantastica, considerando le sue prestazioni al Projekt Warszawa e ora l’attaccante lo sta traducendo in un gioco di finzione.

Łukasz Kaczmarek ha criticato. L’agente del pallavolista mette fine alle speculazioni

Kaczmarek Recentemente è stato molto criticato dai fan Sui social circolano molte opinioni secondo cui Grbic non dovrebbe convocarlo per partecipare al torneo olimpico di Parigi, ma piuttosto dargli una possibilità. Il già citato Bołądź. READ L'errore più grande commesso da Iga Świątek prima di Wimbledon? "Lo so e ne sono sicuro"

L’argomento di Kaczmarek è stato popolare anche durante la stagione del club ed è apparso online SpeculazioniDopo aver smesso di frequentare la formazione, Jastrzębski Węgiel abbandonerà i suoi piani di trasferimento Alla fine l’attaccante non firmerà. A queste speculazioni ha risposto l’agente del pallavolista Ora in un’intervista con Przegląd Sportowy Onet.

Devo ammettere che ci sono stati molti suggerimenti del genere da parte dei nostri concorrenti, ma il club stesso non ha mai menzionato, in nessuna conversazione informale o ufficiale, la possibilità di recedere da questo contratto. ~ ha sottolineato.

Come ha aggiunto Michalak, anche Kaczmarek stava pensando di trasferirsi all’estero, ma voleva restare vicino alla sua famiglia. Ha osservato: “C’era un’opzione per rimanere nella PlusLiga e in una squadra in cui avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi più alti, quindi era convinto che questa sarebbe stata l’opzione migliore”.

Lukas Kaczmarek: Abbiamo vinto con fiducia contro una squadra forte, possiamo vedere progressi nel nostro gioco. video/PulsatSport/PulsatSport

Lucas Kaczmarek/Immagine olimpica/Norfoto/Agenzia di stampa francese