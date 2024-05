Zecca africana in Polonia. Attaccano la preda in un intero branco

Fino a poco tempo fa dovevi stare attento alle zecche Hyalomma quando viaggiavi in ​​paesi caldi. Sfortunatamente, con il riscaldamento del clima, questo piccolo ma pericoloso invasore inizia ad occupare sempre più nuovi territori.

La loro comparsa è già stata segnalata in Germania, Francia e Svezia.

Le zecche africane Hyaloma sono già presenti in Polonia?



Ad oggi nel nostro Paese si possono trovare due tipi di zecche: la zecca comune più piccola (zecca delle foreste) e la zecca dei prati leggermente più grande (sono le più numerose). Ora ci sono segnalazioni di una terza specie: la zecca africana.

Questi ragni sono speciali. Si distingue principalmente per le sue dimensioni. Sono grandi, circa tre volte più grandi di quelli che si trovano nel nostro habitat naturale, e possono raggiungere il centimetro di lunghezza. Un’altra caratteristica distintiva è che hanno gli occhi. Viene utilizzato da loro per cercare le vittime. E se ciò non bastasse, possono trasmettere malattie mortali (come la febbre emorragica Crimea-Congo, la febbre maculosa, l’anaplasmosi o la babesiosi).

– Li ho incontrati per la prima volta circa 10 anni fa in Egitto. Fu allora che li vidi per la prima volta. Erano nascosti sotto le pietre, dove si trovavano le tane dei cammelli – dice la professoressa Anna Bajer, direttrice del Dipartimento di epidemiologia ambientale delle malattie parassitarie presso la Facoltà di Biologia dell’Università di Varsavia, riguardo al suo incontro con le zecche ialoma.

Il professore è stato attaccato da queste zecche. In un batter d’occhio, i ragni furono dappertutto su di lei e sui suoi compagni. La guida ordinò che venissero immediatamente abbattuti. Fortunatamente nessuno dei giovani aggressori è penetrato nei corpi dei turisti. Sono stati eliminati in tempo.

Le zecche Hyalomma individuano la preda e poi corrono ad attaccare



Possono rintracciare la persona o l’animale bersaglio e muoversi rapidamente verso di esso: queste zecche sono aggressive. Quando vedono la loro preda, iniziano a correre verso di essa in gruppo. Sono molto veloci. Si comportano in modo molto diverso da noi, aggiunge il capo del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale delle Malattie Parassitarie. — Sta diventando più caldo in Polonia. Aggiunge che era solo questione di tempo quando sarebbero apparsi qui.

Le zecche Hyalomma hanno maggiori probabilità di arrivare in Polonia per via aerea. Le larve raggiungono gli uccelli di ritorno dall’Africa. Una primavera eccezionalmente calda, come quest’anno, li aiuta a sopravvivere e crescere. Per questo motivo, di tanto in tanto, vengono segnalate tracce insolitamente grandi. Si trovano spesso a nutrirsi di cavalli. I rapporti dicono che i casi sono stati registrati nella provincia della Bassa Slesia.

Gli scienziati avviano la “raccolta nazionale delle zecche”



-Abbiamo avviato un’attività privata. L’abbiamo chiamata “Raccolta nazionale di zecche”. Vogliamo verificare se le zecche Hyalomma sono effettivamente presenti in Polonia. Chiediamo tutte le informazioni, foto e anche ragni morti. In quest’ultimo caso vi ricordo che è necessario prestare particolare attenzione e utilizzare i guanti. Il professor Bagger avverte che il contatto con le loro secrezioni o con il sangue delle vittime può causare infezioni.

Sulla base delle informazioni ricevute dai ricercatori dell’Università di Varsavia, Verrà creata una mappa interattiva della presenza delle zecche Hyalomma in Polonia. È possibile inviare tutte le informazioni sugli hacker africani Qui.

E un’altra informazione importante. Non vi è alcuna garanzia che i repellenti per zecche disponibili nei nostri negozi o nelle nostre farmacie siano in grado di proteggerci efficacemente da questi pericolosi nuovi arrivi dall’Africa. Nessuno lo ha ancora controllato.

Prendere le precauzioni necessarie



Se andiamo nella foresta, ricordiamoci dei nostri vestiti e dei loro colori. Vale la pena indossare maniche lunghe, pantaloni lunghi, calzini lunghi e scarpe alte. Si consiglia di utilizzare colori chiari. Perché? È un mito che il bianco protegga dalle zecche. Le zecche sono cieche, quindi non reagiscono a nessun colore. Tuttavia, sono più facili da notare su una superficie chiara. Il colore scuro può essere più attraente per le zecche perché si riscalda più velocemente. La dottoressa Marta Hajdol Marwitz afferma che preferisce le alte temperature. Aggiunge: Le zecche sicuramente non amano camminare sui tessuti sintetici, compresa la lana, e sono più attratte dai tessuti naturali, come la tela o il cotone.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Fakt il 15 maggio 2024.