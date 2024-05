Il remake di uno dei giochi di ruolo più importanti della storia è ora disponibile in tutto il suo splendore. La Magia Oscura ha finalmente visto la luce

Laureato in Elettronica e Comunicazioni presso l’Università della Tecnologia di Danzica, che ha deciso di dedicare la sua vita ai videogiochi. Da bambino si è perso a Górnicza Dolina e ha trovato l’oro in League of Legends. Vent’anni dopo, i giochi lo intrattengono ancora altrettanto. Oggi i suoi titoli preferiti sono Persona di From Software e i prodotti soulslike. Evita le console e il PC occupa un posto speciale nel suo cuore. Dopo l’orario di lavoro, lavora come traduttore per hobby, realizzando il suo primo gioco o trascorrendo il tempo guardando film e serie (principalmente anime).

