Iga Świątek ha già dominato la sua pericolosa rivale a Parigi, e i tifosi hanno emesso il loro verdetto. La formazione delle donne polacche ha attirato l’attenzione

La giornata a Parigi non è però iniziata con un tempo particolare. Le nuvole hanno dominato il cielo Il tempo stava migliorando sempre di più I pennacchi di mercurio hanno mostrato temperature sempre più elevate. Quando Iga Świątek ha presentato un rapporto alla corte fin dall’inizio delle sue lezioni Era visibile una forte luce solare . Molto rapidamente, l’allenatore Viktorovsky ha detto al suo giocatore che domani non avrebbe fatto troppo caldo.

Quando il capo di Iga e lei Sparring partner, Tomas Moczek Andarono allo stadio e il numero dei tifosi aumentava. Dopo un po’, il personaggio principale è apparso ed è rimasto È stato accolto da un fragoroso applauso . Ricordiamo che Świętek, la testa di serie del torneo, lotterà per il terzo titolo consecutivo e il quarto titolo della sua carriera a Parigi. Sarà la sua prima concorrente L’attrice dei padroni di casa Yulia Gangan Chi avanza alla scala principale delle qualifiche. Come hanno detto gli organizzatori, sarebbe così Il secondo incontro è lunedì 12 Alla Corte Philippe Chatrier e la ripresa dovrebbe iniziare alle 13:30 .

Cinque minuti dopo si unirono allo staff La psicologa Daria Abramovic Fisioterapista e preparatore motorio in una sola persona Maciej Ryszczuk. La signora Daria ha aiutato un po’ durante la sessione e l’allenatore Reshchuk ha assistito all’allenamento. Di tanto in tanto Ho sentito venti più fortiLo ha sottolineato l’allenatore Viktorovsky. Ha condiviso la sua osservazione che se Iga non ha un migliore controllo della palla, i tiri non vanno interamente nella direzione prevista.