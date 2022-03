Champions League. Ajax – Benfica in finale 1/8. Lui vive

Un bel cross dentro l’area di rigore del Benfica, ma Alvarez non colpisce la palla con il miglior colpo di testa e non c’è pericolo per il Benfica dal suo tiro.

Kalinichenko ha un piano per liquidare Putin. "E' l'unico modo per porre fine alla guerra".

READ Kalinichenko ha un piano per liquidare Putin. "E' l'unico modo per porre fine alla guerra".

2022-03-15 T21:46:24.558352

Otamendi si è scontrato con Onana in una lotta per la prima palla. Entrambi i giocatori giacciono in campo con una smorfia di dolore fino a quando il tecnico del suono non decide di mostrare Przemysław Tytoń in panchina.