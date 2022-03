Italia. Una donna ucraina fugge dalla guerra e muore in un incidente. Due bambini sono diventati orfani

Una donna ucraina di 32 anni è morta domenica in un incidente ferroviario in Italia. La donna è stata immediatamente uccisa. I suoi due figli sono stati portati in ospedale con ferite.

La tragedia è avvenuta domenica mattina sull’autostrada che porta ad Angona nella Valle del Rubicone. L’autobus stava viaggiando verso Pescara in Abruzzo quando è uscito di strada e si è ribaltato in una parte della città settentrionale della Cecenia.

Italia. Una donna ucraina è morta in un incidente stradale

L’adolescente è morto sul colpo. È rimasta intrappolata tra i rottami dell’autobus ribaltato. I restanti 21 passeggeri sono sopravvissuti allo schianto. Cinque persone sono state portate in ospedale per accertamenti, secondo quanto riportato dai media della regione Emilia-Romagna.

L’autobus aveva targa ucraina e partiva dalla città di Kmelnitsky nell’Ucraina occidentale. Inizialmente trasportava 54 persone, la metà delle quali sbarcò prima. I rifugiati erano in un veicolo in viaggio verso l’Occidente per raggiungere i parenti sparsi in tutta Europa.

La donna è rimasta orfana di due bambini, di 10 e 5 anni. Dopo l’incidente, i minori sono stati assistiti dai parenti.



