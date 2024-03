Iga Świątek suona l'allarme. Il tennis è rotto. Sta arrivando una rivoluzione completa

L’Arabia Saudita potrebbe seriamente sconvolgere il mercato del tennis. Gli anziani hanno in programma di organizzare grandi tornei in casa

Da tempo i giocatori sottolineano che la stagione è troppo lunga e bisogna fare qualcosa al riguardo. Le autorità stanno cercando di trovare soluzioni

Il tennis potrebbe diventare qualcosa di più di un semplice prodotto “premium”. Un'idea è che i tornei più grandi saranno esclusivi solo per i giocatori

Molte persone nella comunità dicono che il gioco del tennis è rotto. Matthew Futterman, giornalista di theathletic.com, spiega come si può sistemare lo sport. Il mondo del tennis è rimasto lo stesso per più di una dozzina di anni. I migliori giocatori del mondo giocano circa 12 mesi all'anno e le regole per guadagnare punti in classifica possono essere incomprensibili anche per i fan più accaniti.

Sebbene nessun altro sport integri entrambi i sessi e non si avvicini nemmeno lontanamente alla parità di retribuzione come il tennis, molte persone nella società pensano che sia troppo confuso.

Il tennis è rotto

La stagione tennistica dura circa 11 mesi. Iga Świątek ha già lanciato l'allarme al riguardo.

-Abbiamo meno tempo tra un torneo e l'altro per recuperare. Penso che il prossimo anno sarà davvero estremo se tutti i tornei con ranking 1000 dureranno circa due settimane. La nostra stagione sarà effettivamente più lunga. Penso che dobbiamo essere responsabili e sapere quando fare una pausa e non ascoltare la pressione, perché è una gara molto lunga. “Dobbiamo essere intelligenti e la tua squadra deve essere intelligente per prendere la decisione giusta”, ha detto la polacca nel 2023.

“È uno sport straordinario e molto contorto”, afferma Pam Shriver, ex tennista, commentatrice e ora allenatrice.

Phil Di Picciotto è il fondatore di Octagon, che da diversi decenni si occupa di marketing sportivo, compreso il tennis. L'americano è alla ricerca di una strada evolutiva per questo sport, anche fuori dal trend comune che tutti additano.

Molti esperti dicono che si dovrebbe sviluppare il maggior numero possibile di giocatori, motivo per cui dovrebbero essere organizzati molti tornei in tutto il mondo in modo che tutti abbiano la possibilità di mettersi alla prova. Ma è il contrario dei tornei del Grande Slam, che si rivolgono a un gruppo ristretto di giocatori d’élite.

Matthew Fetterman ha deciso di chiedere agli organizzatori di diversi tornei come potrebbero aiutare i giocatori e riformare il tennis. La maggior parte di loro ha ottenuto una risposta molto simile: organizzare tornei con giocatori di alto calibro. Anche i proprietari dei tornei piccoli e medi hanno ammesso che questa è la strada giusta, ma rappresenta una minaccia per le loro attività.

Come sistemare il tennis?

I più grandi rappresentanti del tennis si riuniscono ogni anno a Wimbledon e lì discutono del futuro del loro sport preferito. Durante l'edizione dello scorso anno di questo torneo, iniziarono a circolare voci secondo cui Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP, fosse vicino a finalizzare un accordo su un grande torneo che sarebbe entrato nel calendario tennistico dal 2025 e si sarebbe svolto in Arabia Saudita. Possono dare una vita completamente nuova al mondo del tennis.

Recentemente gli arabi hanno suscitato scalpore nel golf quando hanno annunciato un tour competitivo. Godinzi ha voluto trovare un accordo con loro per evitare che la stessa situazione si ripetesse nel tennis. Ciò eliminerebbe potenzialmente una serie di tornei tenuti in quel paese e in Nuova Zelanda prima degli Australian Open.

La portata dell’interesse dei sauditi nell’ospitare le più grandi star del tennis è dimostrata dall’organizzazione delle Next Generation Finals lo scorso anno a Riyadh, dove hanno gareggiato i giocatori della generazione più giovane.

ma questo non è tutto. Le ultime informazioni sono che organizzeranno il torneo Six Kings Slam nell'ottobre 2024. Novak Djokovic (24 tornei del Grande Slam), Rafael Nadal (22 tornei del Grande Slam), Carlos Alcaraz (2 tornei del Grande Slam), Jannik Sinner (1 torneo del Grande Slam torneo vinto), Daniil Medvedev (ha vinto un torneo del Grande Slam) e Holger Röhn (non ha mai avuto un titolo del Grande Slam).

Il direttore dell'Australian Open Craig Tiley ha scoperto le trattative di Godinzi con i sauditi e ha deciso di agire alle sue spalle in modo completamente diverso.

Ha deciso di unire le sue controparti di altri tornei del Grande Slam e di portare avanti la sua idea di separare gli eventi più importanti dal tour principale e creare un “super” tour.

L'Associazione dei Giocatori (PTPA), co-fondata da Novak Djokovic, è d'accordo con questa idea. Una richiesta formale per ospitare tale competizione potrebbe essere presentata nelle prossime settimane. Diverse persone anonime vicine a Tilly hanno confermato al giornalista Futterman che la rivoluzione era più vicina che mai.

Ci sono molte indicazioni che anche il torneo WTA Finals di quest'anno si terrà a Riyadh. Questo è un altro segnale da parte degli sceicchi arabi che sono pronti a scuotere il mondo del tennis.

Un altro problema che rende più probabili i cambiamenti è la vicinanza dei tornei ATP, WTA e del Grande Slam del PTPA. Nell'ottobre dello scorso anno, Steve Simon, direttore generale dell'organizzazione femminile, non ha permesso alla PTPA di partecipare a un incontro tra lui e 20 giocatori senior, metà dei quali appartengono a questa associazione.

In cambio, i tornei del Grande Slam hanno trattato il PTPA come un partner, aiutando i giocatori a soddisfare le loro esigenze e ascoltando le loro richieste e richieste al fine di creare un rapporto reciproco che potesse dare frutti in futuro.

Una nuova era sta arrivando nel tennis

Nel 2022 si è verificata una grave interruzione tra i tornei ATP/WTA e quelli del Grande Slam. Successivamente Wimbledon ha rifiutato di consentire ai tennisti russi e bielorussi di partecipare all'evento, quindi la serie principale ha deciso di trattenere i punti in classifica per lo Slam di Londra.

Ma questo non ha cambiato nulla nella percezione dell'eroismo. Gli spalti dell'All England Club erano comunque pieni e la trasmissione televisiva era molto seguita.

Queste situazioni rendono la rivoluzione del tennis più reale. Il presupposto è che il Tour diventerà un prodotto premium per circa 100 tennisti che giocheranno in circa 14 tornei principali. Si tratta dei Grandi Slam e di numerosi eventi importanti, come Indian Wells, Miami, Madrid o Roma, nonché dei tornei di classe 1000 che si svolgevano solo nel tour maschile (Monte Carlo) o femminile (Dubai).

Tutti gli altri tornei minori serviranno come opportunità per mettere in mostra i giocatori più deboli che competeranno per avere la possibilità di partecipare al Featured Tour. I giocatori di tennis di alto livello che hanno bisogno di giocare o semplicemente di essere pagati per un torneo avranno l'opportunità di giocare in molti di questi tornei ogni anno, ma i loro risultati non influenzeranno il round in evidenza. L'idea è che l'intero progetto sarà gestito da un consiglio di amministrazione che comprende rappresentanti del Grande Slam, dell'ATP, della WTA e dell'ATP Tour.

Questa idea ha molto sostegno nella comunità del tennis perché la stagione è così lunga. Le più grandi federazioni competono tra loro nel calendario e gli appassionati hanno difficoltà a tenere il passo con la disciplina in modo regolare. Secondo Matthew Futterman, se tutti scegliessero di stare uniti, aumenterebbe il livello di interesse non solo tra i tifosi, ma anche tra gli sponsor.

“In questo momento il sistema è concepito in modo tale che se non gioco ogni settimana non potrò raggiungere la classifica di cui ho bisogno. Per salire in classifica devi giocare senza sosta. Non voglio giocare”, ha detto recentemente Vasek Pospisil, membro del PTPA.

I principali campionati trarranno i maggiori benefici dalla riforma prevista, poiché aumenterà ulteriormente il loro prestigio, ma rappresenta una minaccia per i tornei da 500 e 250 classificati, dove i migliori giocatori appariranno molto meno spesso di prima.

“Trovare una soluzione valida per tutti che risolva tutto in una volta è difficile”, ha aggiunto Pospisil. È difficile non essere d'accordo con lui. Ma sembra che la rivoluzione pianificata sia solo questione di tempo.

La Polonia potrebbe trarre vantaggio dai cambiamenti

Anche la Polonia può trarre vantaggio da questi cambiamenti. Da anni nel nostro Paese non viene organizzato nessun torneo ATP. L'anno scorso il torneo WTA 250 si è svolto a Varsavia, ma questa stagione è scomparso dal calendario del tennis. Vale la pena notare che stiamo parlando del paese da cui proviene il leader della classifica mondiale.

Iga Švetek (Foto: Robert Prange/Getty Images)

Ma si scopre che la Federazione polacca di tennis ha un piano per organizzare il torneo WTA 500 a Varsavia, che attirerebbe nella capitale le più grandi star del tennis femminile, guidate da Iga Swiatek.

— La Polonia ha cinque minuti. Il tennis polacco vuole trarre vantaggio da questo. Pertanto, sapendo che il Ministero dello Sport sostiene questa idea e vede positivamente questa iniziativa, vediamo un'opportunità. Provando e dimostrando che stiamo facendo progressi, noi come federazione meritiamo di organizzare un grande torneo di tennis in Polonia. È qui che iniziamo. Sarebbe inutile lottare per campionati più grandi senza prima assicurarsi che qualcuno nel paese ci sostenga”, ha dichiarato Dariusz Lukaszewski, presidente del PZT, in un’intervista a Przegląd Sportowy Onet.

Sembra diverso con un evento ATP. In Polonia ci sono poche possibilità di organizzare un evento del genere. Si tratta principalmente di costi. Forse i tifosi della Vistola non hanno visto Hubert Hurkacz dal vivo al suo meglio. Recentemente, il Ministero dello Sport e del Turismo si è espresso in merito.

“Il Ministero dello Sport e del Turismo annuncia ogni anno un bando per presentare domande di cofinanziamento dal bilancio statale per un compito intitolato “Sostenere il progresso dello sport attraverso l’organizzazione di eventi di campionati internazionali in Polonia”, che copre le competizioni della serie di Coppa del Mondo e competizioni incluse “nella classifica mondiale di una federazione sportiva internazionale operante nel campo dello Sport. Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici o qualsiasi altro torneo riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale” – ha risposto alla domanda di Przegląd Sportowy Onet se avesse qualche piano, in consultazione con la Federazione polacca di tennis, per organizzare un torneo di alto livello.

“Pertanto, i tornei inclusi nella classificazione ITF rientrano nell’ambito tematico del compito e nulla impedisce alla Federazione polacca di tennis, che ha esperienza nell’organizzazione di tornei di tennis e nell’ottenimento di sussidi, di presentare una domanda al Ministero per la partecipazione al finanziamento. ” Organizzare un torneo di alto livello.” – Segui la risposta del Ministero.

Il Ministro dello Sport Slawomir Nitras ha recentemente ammesso che alla Polonia manca un progetto tennistico a lungo termine.

– Dobbiamo fissare un obiettivo, e secondo me dovrebbero essere i tornei ATP 500 e WTA 500 in Polonia – ha detto il Ministro dello Sport e del Turismo, citato da TVP Sport. Tuttavia, ciò richiede non solo una regolamentazione efficace ma anche una solida base finanziaria.

Il Ministro è consapevole che dopo l'esclusione di Varsavia dal calendario WTA, la Polonia attualmente ha solo un torneo WTA 125 a Kozarky.

– Siamo una nazione di 38 milioni di persone, abbiamo una società ricca, possiamo essere orgogliosi di organizzare un evento WTA 125, e quando qualcuno ha deciso di organizzare un evento WTA 250, tutti hanno detto “fantastico”. Questa dovrebbe essere la regola. Sapete quanto hanno ricevuto le squadre di calcio per aver giocato nelle coppe europee? 7,5 milioni di legia, poco meno di Pogoń, Lech, Raków – ha detto Nitras, il quale ha affermato che la comunità dovrebbe essere in grado di organizzare eventi più grandi.

