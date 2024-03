In sella a uno scooter 125cc. Come iniziare? (Guida)

Un giorno, la mia amica ha detto che non voleva più viaggiare con lo zaino. È ora di guidare uno scooter da solo! Dato che ha da molti anni la patente di categoria B, è semplice: può guidare una moto con una cilindrata fino a 125 cc e una potenza non superiore a 15 CV. Non deve seguire un corso di formazione, in teoria può semplicemente salire in macchina e guidare. Non la lascerò però al suo destino, ma da motociclista esperto, cercherò di aiutarla a muovere i primi passi sullo scooter.

Con la patente B da almeno tre anni possiamo guidare una motocicletta di 125 cc con potenza non superiore a 15 CV e rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/kg. Tuttavia, le qualifiche di per sé non significano che possiamo saltare la fase di apprendimento della guida. Il corso non è obbligatorio, con un piccolo impegno possiamo insegnare al nostro partner o amico a guidare da soli.

Come si presenta di solito nella pratica? Basta aprire decine di video di questi “allenamenti”. Lo scenario è sempre simile. Una ragazza ansiosa si siede su una moto, e l’“istruttore” in questione le spiega: ecco il gas, ecco il freno, vai! Poi c'è il decollo atomico, il sollevamento della gamba, le urla e… l'atterraggio sulla recinzione o nel cespuglio. Vogliamo evitare questo. Un'idea è acquistare viaggi con un istruttore professionista. Questa è sicuramente l'idea migliore: i professionisti non commettono gli stessi errori degli insegnanti familiari nei video sopra. Dovrebbero anche avere obbedienza e autorità, cosa non sempre possibile nelle comunicazioni di partenariato. Se, dopo tutto, decidiamo di imparare da soli, facciamolo nel modo giusto, lentamente e passo dopo passo. Non sono un allenatore, ma mi sono fatto le ossa sulle moto. Basta questo per insegnare a guidare senza alcuna preparazione? proviamo!

Scooter o moto?

In molti casi non abbiamo molta scelta perché utilizziamo un “cavallo” che è già nel nostro garage. Tuttavia, supponendo di poter scegliere un veicolo particolare, consideriamo se sarebbe meglio uno scooter o una moto. La maggior parte delle persone interessate, cioè i candidati entusiasti della formazione, sceglieranno una moto. Dopotutto, uno scooter è un giocattolo per la città e “una moto è una moto”.

Secondo me uno scooter è una soluzione migliore, anche se la prendiamo come opinione personale. Perché? Innanzitutto è più facile da usare, non è necessario azionare la frizione e cambiare marcia. In secondo luogo, nell'uso quotidiano come veicolo urbano da 125 cc, è semplicemente più pratico. Si avvia e accelera rapidamente, il motore funziona nella gamma di regimi ottimale e il pilota alle prime armi ha l'opportunità di concentrarsi sulle condizioni della strada piuttosto che sulla tecnica di cambio marcia. Come veicolo da allenamento abbiamo scelto un nuovo prodotto della scuderia Keeway: Vieste 125. Il produttore cinese, parte del gruppo Qianjiang, è noto anche per le sue motociclette Benelli. Come nel caso del marchio italiano, possiamo contare su un'auto dignitosa, praticamente alla pari con la concorrenza giapponese. I cinesi hanno fatto il loro dovere. Il Vieste 125 ha un motore a iniezione da 10 cavalli raffreddato ad aria, una silhouette interessante e sportiva e freni sorprendentemente efficaci (i cavi in ​​treccia d'acciaio sono montati di serie). È anche leggero e agile, il che è molto impressionante per i principianti. La ciliegina sulla torta è un cruscotto ben attrezzato e un sistema senza chiave. Presto daremo una prova completa di questo interessante scooter a “Świat Motocykli”.

Un po' di teoria e bei vestiti

La preparazione teorica non è mai abbastanza. Vale la pena parlare seccamente di tutte le sue funzioni davanti all'auto. Come parte, come è posizionata sul cavalletto centrale e come funzionano i freni. Ad esempio, il nostro test Keeway Vieste 125 ha un sistema di frenata integrato: premendo la maniglia sinistra si frenano entrambe le ruote. Beh, classicamente funziona solo sull'introduzione. Vale anche la pena notare che nella prima fase dell'apprendimento, la frenata dovrebbe essere effettuata solo durante la guida in rettilineo. Non riesco a contare il numero di incidenti per principianti causati da una ruota anteriore bloccata. Consenti al nostro tirocinante di verificare il funzionamento del pedale dell'acceleratore, delle maniglie delle porte e degli interruttori mentre il veicolo è parcheggiato.

Un altro dettaglio importante è l'abbigliamento adeguato. Pantaloncini, casco inadeguato o assenza di guanti sono la norma durante molte sessioni di allenamento “casalinghe”. Non c’è spazio per tale indifferenza. Il nostro “allievo” deve avere abbigliamento moto completo e stivali con un buon supporto alla caviglia. Le acrobazie avvengono mentre impari e, a volte, indossare l'abbigliamento giusto e un casco ben adattato fa miracoli. Se abbiamo dei dubbi e una moto o uno scooter sono il lavoro della nostra vita, valuta di approfittare di un'autoscuola. Le motociclette da turismo sono generalmente adeguatamente protette per tutti i tipi di avventure.

Scegli un posto: tranquillo e pacifico

Il mio studente ha una patente di guida di classe B, quindi teoricamente potremmo iniziare la formazione sulla circolazione stradale. Va bene anche in bicicletta, cosa di grande importanza quando si muovono i primi passi sullo scooter. Il luogo dei primi turni dovrebbe essere spazioso e generalmente molto limitato in termini di movimento. Potrebbe trattarsi di un'area di manovra aperta o del parcheggio di un supermercato durante un giorno festivo. Meno ostacoli, marciapiedi o lampioni ci sono, meglio è. Abbiamo scelto le condizioni che meglio corrispondono alla situazione reale della strada, la parte della strada di accesso alla tangenziale che non è stata ancora aperta. Non c'era alcun divieto d'ingresso, quindi tutto si è svolto secondo le norme. Siamo anche riusciti a trovare alcuni posti più ampi per girarci in sicurezza e creare figure virtuali di otto.

È tempo di manovre!

Dopo un'introduzione teorica e una familiarità con le funzioni dello scooter, puoi iniziare a guidare. Partiamo lentamente, guidiamo costantemente a una velocità di diversi chilometri orari e fermiamoci correttamente. Assicuriamoci che il nostro tirocinante non trascini le gambe dietro la macchina e che i suoi piedi vadano sulle piattaforme subito dopo la partenza. Una dozzina circa di prove dovrebbero sviluppare abitudini di base e permetterti di avere un'idea di come funzionano i freni. Prima la maniglia sinistra, poi quella destra e infine entrambe contemporaneamente. Una volta padroneggiate queste funzioni di base, puoi passare ai primi turni. Rendilo un giro lento e informale nel cortile, fermandoti di tanto in tanto. Insegniamo allo studente a usare i freni solo quando si guida dritto. Ci sarà tempo per rallentare in curva, ma per ora concentriamoci solo su quello. Se abbiamo a disposizione un classico otto, possiamo usarlo. Qui è importante usare dolcemente il pedale dell'acceleratore e utilizzare il freno posteriore in caso di problemi.

La fase successiva dell'allenamento è l'allenamento per lo slalom e l'evitamento degli ostacoli. Non dobbiamo usare coni o altri ostacoli. A noi è bastato tracciare delle linee che il mio allievo doveva oltrepassare una volta a sinistra e una volta a destra. Tutto è fluido, piacevole e non troppo veloce. La precisione è più importante qui.

Questo è anche il momento di cominciare a parlare della controsvolta. Tutti lo usano, solo alcuni lo fanno consapevolmente, altri lo fanno intuitivamente, proprio come quando si va in bicicletta. La pratica dello slalom è una buona occasione per spiegare perché spingere in avanti il ​​lato sinistro del manubrio ti farà girare… anche a sinistra! Imparare a resistere alle distorsioni è molto importante, poiché potrebbe salvarti la pelle molte volte in futuro in caso di emergenza. Sicuramente migliora notevolmente il controllo della moto durante la guida quotidiana.

Se le nostre capacità di “insegnante” sono troppo deboli per trasmettere efficacemente questa conoscenza, consiglierei anche di visitare un formatore. Anche dopo aver insegnato inizialmente ai nostri studenti le basi. Un allenatore esperto sarà in grado di correggere piccoli errori che noi dilettanti possiamo non cogliere.

Scendiamo in piazza!

Quanto dovrebbe durare l'addestramento alle manovre? Ogni persona assorbe la conoscenza in modo diverso: un'ora è sufficiente per una persona, per un'altra ce ne vogliono dieci. Non c’è bisogno di precipitarsi in piazza. La partenza, la svolta e la frenata devono essere effettuate senza esitazione. Ogni ora in più che trascorri nella piazza ti ripagherà nello spremere gli ingorghi nel traffico reale.

Sicuro che non abbiamo dimenticato nulla? naturalmente! Lascia che i nostri studenti si esercitino a partire dall'incrocio con l'intenzione di svoltare. Vale quindi la regola che la partenza deve avvenire dalla tappa sulla quale intendiamo pedalare. Quindi, girandoci a sinistra, ci appoggiamo sulla gamba sinistra. Destra – a destra. Vale la pena esercitarsi anche nella partenza in salita, cosa non difficile nel caso di uno scooter. Tuttavia, questo deve essere prima fatto in condizioni di “laboratorio”.

È meglio fare i tuoi primi viaggi come una piacevole gita domenicale. Non ha senso imbattersi nel traffico intenso. Andiamo al lago o raccogliamo funghi sulle strade secondarie a velocità ragionevoli. Non ha senso costringere i motociclisti alle prime armi a infilarsi negli ingorghi. Tutti dovrebbero guidare nel modo in cui si sentono sicuri. Il secondo giorno il mio “studente” guidava da solo su strade secondarie (con il mio aiuto, ovviamente). In più mi sono lasciato trasportare come uno “zaino”. Il mondo si è capovolto!

Testo e foto: Pawe Boruta