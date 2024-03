Ledwie Nowakowska wyleciała z TVP, che è uno spettacolo fantastico per te. I toż po zwolnieniu

Durante le prove di “Pytania na śniadanie”, Ida Nowakowska ha scelto la musica trasmessa su TVP, che potrebbe essere sull'antenna.

“The Voice Kids” è stato creato per la programmazione trasmessa sull'antenna della stazione. Potrebbero esserci alcune cose che potrai guardare dopo.

Podczas ostatniego docinka doszło zakakującej sytuacji. Alla fine, la scena è stata girata dalla dodicenne Anastasia Tabakova. Dziewczyna przyjechała do Półtora roku temu. Teraz viene mandato in un altro posto con un'offerta TVP.

In Va tutto bene c'è Pavlo Tabakov, un granito di questo sport. “The Voice” è stato cancellato da “The Voice”, cancellato da Eurowizji e confluito in “Mam Talent”.

Wokalistka ucraino, pubblicato nel 2012, pubblicato nel 2012 “il suono” e offre un contratto professionale tramite Universal. Per jednak ni wszystko. Carrera Muzyczna Tabakova zaczęła się nieco wcześniej, dal 2005 Roko. Wtedy per il talent show wygrał “Zana” Ho contratto il contratto z Igorim Kondratyukim.

W rosmowie z Idą Nowakowską gode del bambino che offre i suoi servizi.

“Chcę, żeby córka spróbowała się w konkursie, bo ja to już przeżyłem” – wyznała mężczyzna.

“Niesamowite” – wydusiła z siebie mocno zaskoczona Ida, nie kryjąc ekcytacji, że stoi obok niej zwycięzca “The Voice”.

Potranno nuotare velocemente e cliccare velocemente “Chcę tu zostać”.

“La dimensione grande che ti attira nella tua barra per capelli. Se clicchi sull'immagine, ma non cliccarci sopra, spia qualsiasi altra cosa, o anche fai un semplice movimento nello stesso servizio, così puoi cliccarci sopra o fermarti it śpiewasz.Jesteś Magiczna” -stwierdziła Cleo.

Thompson ha detto che Anastasia è “capelli” o “gatto”.

Zopax:

Ida Nowakowska e Tomasz Kammel si uniscono a TVP. Bobroadze “The Voice Kids”



Ida Nowakowska ha fatto una prova in “Pytaniu na śniadanie”, e ora è nuova

Thomas Wolny ha scritto “Pytania na śniadanie”? Dziennikarz non ha evidenziato Idy Nowakowskiej