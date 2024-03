Hellblade 2 – Niente più voci sull'esclusiva Xbox? Il gioco potrebbe arrivare su PlayStation

Nel mondo dei videogiochi, voci e speculazioni dilagano, ma uno di loro ha appena guadagnato una nuova vita. “Hellblade 2”, il seguito del popolare gioco “Hellblade: Senua's Sacrifice”, potrebbe non essere più esclusivo delle console Xbox. Paul Tassi, noto commentatore del settore videoludico, ha affrontato l'argomento in un suo recente articolo su Forbes, suggerendo che il gioco potrebbe presto apparire su PlayStation, subito dopo la sua uscita su PC e XSX|S.

Tassi sottolinea che sebbene Hellblade 2 fosse stato inizialmente annunciato come gioco solo per Xbox, recenti rapporti potrebbero indicare un cambiamento nella strategia da parte dei produttori del gioco. Ciò potrebbe significare che anche i giocatori PlayStation potranno vivere questa storia oscura e profonda.

Altro testo sotto il video

“Non penso che noi, come industria, dovremmo escludere i giochi su qualsiasi altra piattaforma; [ale] Ci concentriamo su questi quattro giochi e impariamo dalle esperienze [w pierwszej kolejności]Phil Spencer ha detto.

Nelle interviste successive, Spencer ha sottolineato che nessun gioco è così “sacro” da non dover essere considerato per il rilascio su altre piattaforme. Se le voci si rivelassero vere, sarebbe un altro esempio di come i confini tra le piattaforme di gioco stiano diventando sempre più fluidi.

In un’epoca in cui i giocatori apprezzano l’accesso e la scelta, Tali mosse stanno diventando sempre più desiderabili e possono avvantaggiare sia gli sviluppatori che i giocatori.