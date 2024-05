The Witcher 4 sarà diverso da The Witcher 3. CD Projekt RED: “Vogliamo sempre oltrepassare i limiti”

Lo studio polacco non si adagia sugli allori e non trae conclusioni dal passato, sviluppando lentamente The Witcher 4. Il capitolo finale della saga sarà leggermente diverso dalla precedente avventura di White Wolf.

Durante la sessione di ieri di presentazione dei risultati finanziari di CD Projekt per l’ultimo trimestre, non sono mancate inoltre informazioni particolarmente interessanti riguardanti le attività dell’azienda nei progetti successivi. Secondo gli ultimi dati, i creatori hanno già messo da parte lo sviluppo di Cyberpunk 2077, andando avanti e implementando più progetti. La parte finale della saga di Witcher è attualmente una produzione su cui si concentra la stragrande maggioranza dei professionisti che lavorano nello studio.

The Witcher 4 sarà diverso da The Witcher 3. Durante la teleconferenza, una delle domande riguardava l’ultima produzione nell’universo di Andrzej Sapkowski: il concept e i confronti con il gioco di successo dello studio, The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt RED ha ammesso che The Witcher 4 sarà un gioco di ruolo, ma i giocatori noteranno alcune differenze rispetto all’ultima avventura di Geralt. I creatori vogliono nuovi modi per raccontare storie e vogliono oltrepassare i confini:

The Witcher Polaris è ancora un gioco di ruolo, ma ci saranno alcuni cambiamenti rispetto a The Witcher 3. Non vogliamo rimanere bloccati nello stesso posto. Vogliamo sempre superare i limiti e scoprire nuovi modi di raccontare storie. “Vogliamo muoverci nella direzione successiva, quindi potete aspettarvi cose nuove nel prossimo gioco di Witcher”, ha affermato Michał Nowakowski.

Dovremo attendere ancora a lungo per un nuovo titolo della saga di Witcher, ma bisogna ammettere che i fan dei lavori dello studio polacco stanno sicuramente aspettando The Witcher 4. Ma come sappiamo bene, CD Projekt sta realizzando molti progetti – e si sforza di portare regolarmente i prodotti sul mercato.