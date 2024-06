Ecco la posizione della Polonia nella classifica delle squadre terze dopo la sfida tra Spagna e Italia. è buono

La nazionale polacca si è presentata agli Europei in Germania come una di quelle squadre che pochi esperti stranieri hanno preso sul serio. La nostra squadra si è praticamente piazzata all’ultimo posto nella classifica del Gruppo D. Dopotutto, competere con Francia e Olanda sembrava impossibile, e addirittura addirittura impossibile Segnare punti contro l’Austria organizzata non è un compito facile.