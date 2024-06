Armi corazzate nell’Europa centrale. Un fiume di carri armati scorre nell’area

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato l’Europa, soprattutto i paesi dell’ex Unione Sovietica e della sua sfera d’influenza, ad espandere piuttosto intensamente le proprie forze armate. Ciò vale anche per le armi corazzate, perché la morte del carro armato come efficace strumento di combattimento – dichiarata di tanto in tanto almeno dal 1918 circa – non avverrà al momento.

Oltre a modernizzare il proprio arsenale, alcuni paesi stanno ricostituendo le proprie scorte dopo aver trasferito armi all’Ucraina. La sola Polonia ha acquistato 276 carri armati dallo scoppio della guerra contro più di 300 carri armati trasferiti finora in Ucraina (inoltre, sono ordinati 250 carri armati M1A2 SEPv3 e l’accordo quadro sui carri armati K2 prevede la consegna di altri 820 carri armati moderni, non ancora ordinato). In totale, la Polonia potrebbe avere 1.366 carri armati K2/K2PL e Abrams nuovi o usati intorno al 2035, senza contare più di 200 carri armati Leopard 2PL e A5 e il PT-91 Twardy, se presente. Altri paesi della regione hanno effettuato acquisti simili.

La Lituania acquista 55 carri armati

I piccoli Stati baltici – Lituania, Lettonia ed Estonia – hanno i propri piani in questa direzione. La Repubblica di Lituania ha compiuto i passi più seri verso l’adozione di carri armati principali, il che non sorprende, dato che è il paese più ricco dei tre.

Le prime informazioni concrete su questo argomento sono apparse più di un anno fa, quando la Lituania ha annunciato il suo piano per formare un comando divisionale all’interno delle forze terrestri. La divisione lituana disporrà, tra gli altri, di un battaglione corazzato armato con circa 50 carri armati e circa 10 veicoli di supporto operativo (veicoli di supporto tecnico, carri armati genieri, ponti d’assalto). Come annunciato nel marzo 2023, il battaglione farà parte della brigata meccanizzata “Geležinis Vilkas” (Lupo di ferro).

Nel gennaio 2024, il Consiglio di Difesa dello Stato ha annunciato la scelta del carro armato tedesco Leopard 2A8 a causa dell’unificazione con la Brigata lituana dell’esercito tedesco, e allo stesso tempo è stato imposto l’obbligo di avviare trattative con il produttore (KMW, attualmente KNDS Deutschland ).

È interessante notare che le prime voci sulla selezione sono apparse già nel luglio 2023, ma il presidente Gitanas Nauseda ha insistito affinché fosse organizzata una gara d’appalto. Hanno prevalso le argomentazioni politiche ed era chiaro che l’acquisto sarebbe stato concluso nel contesto di negoziati intergovernativi. Secondo le ultime informazioni, la Lituania intende acquistare 55 carri armati (questo numero potrebbe includere veicoli di supporto), che andranno al battaglione ussari. Re Mindaugas. READ Stati Uniti d'America. Terremoto nel New Jersey e New York

Attualmente la Lettonia si sta concentrando sui veicoli da combattimento della fanteria, ai quali è stata data la priorità. Gli annunci non ufficiali indicano solo l’acquisto di carri armati, ma non prima del 2030. Prima di allora Riga non avrà i fondi per questo.

Una situazione simile esiste in Estonia. L’introduzione in servizio di un carro armato principale era già stata presa in considerazione negli anni ’90 e poi nel 2010. Un ritorno sull’argomento è avvenuto durante la guerra in Ucraina, quando il comandante delle forze di difesa estoni, generale Martin Hirem, ha riferito sull’incidente necessità di un carro armato. Battaglione come parte di una divisione in formazione.

L’attuazione di questo compito, come molti altri, è stata rinviata a dopo il 2031 per mancanza di fondi, perché, nonostante l’aumento della spesa per la difesa al 3%. GDPR – L’espansione dell’artiglieria e delle fortificazioni di confine è stata considerata una priorità più alta. Tuttavia, Tallinn intendeva continuare la pratica di addestrare ufficiali corazzati, poiché ciò avrebbe facilitato la cooperazione con gli alleati più pesantemente armati.

I cechi si stanno armando ampiamente

C’è molto da fare anche nella Polonia meridionale. Sia i cechi che gli slovacchi ricevettero dalla Germania una compagnia di vecchi carri armati Leopard 2A4 in cambio di armi trasferite in Ucraina nell’ambito del cosiddetto Ring Exchange (Ringtausch). I cechi intendono andare oltre, in due modi.

Praga designò il carro armato Leopard 2A8 come il futuro carro armato del 73° battaglione corazzato della 7a brigata meccanizzata. Secondo la decisione presa quasi un anno fa, il battaglione sarà ristrutturato (invece di 31 carri armati T-72M1/M4CZ, avrà probabilmente 58 carri armati Leopard 2) e riceverà 77 veicoli, alcuni dei quali saranno di supporto.

Inoltre l’azienda ceca d’armi può contare non solo sulla manutenzione successiva, ma anche sulla produzione dei veicoli, anche per ordini così piccoli. Attualmente sono in corso trattative su questo tema, come nel caso del secondo metodo per aumentare le armi corazzate. Se le trattative sulla linea Berlino-Praga avranno successo, i 14 aerei Leopard 2A4 già in servizio verranno inclusi in un secondo numero di veicoli nell’ambito del meccanismo Ringtausch e in un terzo gruppo simile di veicoli che la Repubblica Ceca potrebbe acquistare dalla Rheinmetall. In totale, i cechi avranno 122 carri armati Leopard 2A4/A8 e veicoli di supporto. READ La brutalità dei russi. Hanno ucciso una donna su una sedia a rotelle e suo marito ha visto tutto

La Slovacchia ha ricevuto 15 carri armati Leopard 2A4 dalla Germania, consentendo l’espansione del 14° battaglione carri armati (2a brigata meccanizzata) da 30 a 45 veicoli (il resto erano carri armati T-72M1 obsoleti). La Slovacchia prevedeva di acquistare nuovi carri armati prima della guerra e nel 2021 ha annunciato un piano per l’acquisto di 32 carri armati e un totale di 17 ponti d’assalto per varie unità. Il primo numero potrebbe anche aver incluso varianti specializzate.

Secondo gli ultimi piani annunciati a metà maggio, la Slovacchia intende avere due battaglioni corazzati con 52 “carri armati” ciascuno, e questo numero includerà quasi sicuramente veicoli specializzati. Alla fine, la Slovacchia avrebbe 119 carri armati (e veicoli specializzati?) in due battaglioni, addestramento e riserva. Non è noto quali carri armati acquisterà la Slovacchia, ma probabilmente verranno presi in considerazione i carri armati K2, Leopard 2A8 e M1A2 SEPv3. La decisione deve essere presa presto, perché il Bratislava vuole firmare il contratto entro il prossimo anno. Inoltre, non è noto dove andrà il 2o battaglione di carri armati.

L’Ungheria ha acquistato 44 nuovi carri armati Leopard 2A7HU, 12 carri armati Leopard 2A4 usati, cinque carri armati WZT WiSENT 2 e tre ponti d’assalto LEGUAN. Lo hanno fatto nel 2018, ricevendo i primi nuovi veicoli nel dicembre 2023. Fanno parte dell’armamento dell’11° battaglione carri armati della 1a brigata corazzata “Gyorgy Klapka”. Probabilmente non finisce qui, visto che la joint venture ungherese Rheinmetall è produttrice del carro armato KF51 Panther EVO (un derivato del Leopard 2, ma con soluzioni future). L’Ungheria partecipa al finanziamento dello sviluppo del serbatoio per un importo di 288 milioni di euro. READ La Corea del Nord ha lanciato circa 10 missili a corto raggio

La Bulgaria ha modernizzato il T-72M1

Nel novembre 2023, la Romania ha ricevuto l’approvazione dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l’acquisto di 54 carri armati M1A2 SEPv3, 12 veicoli di scorta (quattro ciascuno: veicoli di supporto tecnico M88A2 HERCULES, ponti d’assalto M1110 JAB, veicoli di ingegneria M1150 ABV), pezzi di ricambio, ecc. Permetterà di riarmare un battaglione di carri armati. Il valore totale del pacchetto è di 2,5 miliardi di dollari, ma il Parlamento rumeno ha accettato di firmare un contratto per un valore molto inferiore, pari a un massimo di circa 1,07 miliardi di dollari.

A cosa rinuncerà la Romania non è ancora stato rivelato e le trattative per il contratto sono ancora in corso. Inoltre, Bucarest prevede di acquistare 250-300 carri armati (quattro e sei battaglioni), possibilmente dalla Hyundai Rotem K2. La Romania è interessata al trasferimento di tecnologia, compresa almeno la manutenzione dei serbatoi, e preferibilmente anche la partecipazione alla loro produzione.

Se l’appalto sarà finalizzato, il carro armato K2 recentemente introdotto nel campo di addestramento del 2° Centro di addestramento al combattimento Smardan nel distretto di Galach sostituirà i vecchi carri armati TR-85-800/TR-85M1 e T-55AM/AM2. Non sono note le possibili dipendenze tra gli acquisti polacchi e rumeni.

Attualmente la Bulgaria si limita a modernizzare l’aereo T-72M1 in collaborazione con la compagnia locale Terem e la compagnia israeliana Elbit Systems. 44 carri armati hanno ricevuto, tra le altre cose: un moderno sistema antincendio e moderni mezzi di comunicazione. Prima della guerra, il T-72 avrebbe dovuto essere sostituito dopo il 2030. Tuttavia, nel novembre 2022, il Parlamento bulgaro ha approvato un piano in base al quale le armi provenienti dalle proprie scorte avrebbero potuto essere trasferite in Ucraina, a condizione che i paesi terzi sostenessero la modernizzazione. dell’esercito bulgaro.

È interessante notare che il risultato del voto è stato opposto alle raccomandazioni del presidente Rumen Radev e del ministro della Difesa Dmitry Stoyanov. Ma per ora, la Bulgaria non ha ricevuto attrezzature tedesche o americane come parte degli aiuti, e potrebbe non aver nemmeno tentato di richiederli formalmente.

Bartlomiej Kucharski per Wirtualna Polska