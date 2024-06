I polacchi sono contrari all’invio di truppe in Ucraina

I sondaggisti di SW Research hanno chiesto ai polacchi se sarebbero d’accordo a inviare truppe polacche in Ucraina. Fino al 71% degli intervistati ritiene che il governo non dovrebbe farlo. Un’opinione diversa è che solo il 9%. Un intervistato su cinque (20%) non ha espresso alcuna opinione in merito.

Questa decisione è particolarmente osteggiata dai giovani intervistati. Tra le persone fino a 24 anni, il 73% degli intervistati è contrario alla partecipazione dei soldati polacchi alla guerra con la Russia.

La ricerca è stata condotta per conto di “Rzeczpospolita” il 28 e 29 maggio. I sondaggisti di SW Research hanno chiesto risposte a 800 intervistati di età superiore ai 18 anni.

Il Ministero della Difesa Nazionale smentisce le rivelazioni del giornale

Il settimanale tedesco “Der Spiegel” ha dichiarato che la Polonia e gli Stati baltici sono pronti a inviare truppe in Ucraina se la Russia dovesse sfondare sul fronte. Secondo il giornale si tratta di una reazione alla reticenza della Germania riguardo agli aiuti militari a Kiev.

“Se i russi riuscissero a fare una svolta strategica nell’Ucraina orientale, la situazione potrebbe peggiorare drammaticamente, poiché l’Occidente aiuta solo parzialmente Kiev. In una situazione del genere, i paesi baltici e la Polonia non aspetteranno lo schieramento di truppe russe ai loro confini – hanno avvertito i politici baltici, ma è chiaro che invieranno truppe in Ucraina: la NATO diventa una festa per la guerra”, ha scritto “Der Spiegel”.

Lo ha commentato il Ministero della Difesa Nazionale.

“Non prendiamo in considerazione l’idea di inviare soldati polacchi in Ucraina, non esistono piani del genere. Ci appelliamo con particolare cautela all’affidabilità delle informazioni che appaiono nei media”, ha risposto il Ministero della Difesa Nazionale di Virtualna Polska. Una domanda sui resoconti della stampa tedesca.



