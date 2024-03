I blogger russi sono arrabbiati per le bugie del Cremlino. I soldati si fanno prendere dal panico. “Ci fanno a pezzi. Restiamo lì e ci nascondiamo.”

I blogger militari russi e gli autori di siti web “patriottici” sono arrabbiati. 21 febbraio Il ministro della Difesa Sergei Shoigu In un programma televisivo, ha detto a Vladimir Putin che le forze del Cremlino avevano catturato le posizioni detenute dai marines ucraini sulla riva sinistra del Dnepr vicino a Kherson.

Nel frattempo, la stampa indipendente mostra che, contrariamente a quanto annunciato pubblicamente dal ministro Shoigu, l'ubicazione della testa di ponte è stata determinata Vicino alla località di pesca e estiva di Krynki È ancora presidiato da diverse centinaia di soldati delle brigate navali ucraine. Non vi è alcuna indicazione che ciò cambierà nel prossimo futuro.

Cosa c'è di più – I marines di Kiev hanno attraversato il fiume anche altrove e stanno tentando di trivellare anche lì. Lo hanno riferito – con orrore – molte fonti filo-russe.

Secondo le piattaforme informative militari russe, attraversare il fiume è diventato più facile per gli ucraini grazie ai resti del ponte Antonov che collega Cherson alla riva sinistra.

Il blogger pro-Cremlino “Pozyvnoy OSETIN” annuncia che sta combattendo nel settore di Kherson. Ciò è stato confermato il 7 marzo Le forze ucraine erano asserragliate all’estremità meridionale del ponte, in un’area precedentemente controllata dalla Russia. Ha chiesto immediati attacchi aerei e di artiglieria per espellere gli ucraini da lì.

“Sfortunatamente, questa è la realtà. E questo nonostante il generale Teblinsky abbia detto a Putin che le forze russe hanno catturato Krynki molto tempo fa. Quindi ora stanno 'ripulendo' il posto e fingendo che le forze ucraine l'abbiano distrutto.” ha scritto il blogger militare russo che pubblica con il nome @vdv_za_chesnost_spravedlivost.

Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina Unità ucraina durante la traversata. Immagine illustrativa READ Media ucraini: ucciso il generale russo, comandante della divisione d'élite

Anche l'Istituto per la ricerca bellica (ISW) ha attirato l'attenzione sulla discrepanza tra la narrativa del Cremlino e la situazione reale nella regione del Dnepr.

“Il Cremlino ha prematuramente chiesto il sequestro di Kryinki per rafforzare la sua offensiva mediatica in vista delle elezioni presidenziali previste per marzo 2024. Tuttavia, pone aspettative che l'esercito russo potrebbe non essere in grado di soddisfare”, hanno scritto gli specialisti del think tank.

Denyonik Desantnik, un altro blogger militare filo-Cremlino, lo afferma Gli ucraini di stanza su una testa di ponte vicino a Krynki respinsero le forze aviotrasportate russe ed espulsero i russi da un villaggio vicino – Cosacco Wahiri.

“(Un termine banale per gli ucraini) Stanno costruendo riserve e rafforzando le loro forze in molti settori, ma le aree principali in cui sono stati avvistati sono intorno al ponte Antonovsky e Kozachey Lahiri. Lì hanno rinforzato le unità di droni, dalle unità di ricognizione alle unità d'attacco .Il cielo ne è pieno.” – ha scritto il 5 marzo.

Le forze armate ucraine non hanno rilasciato commenti ufficiali sugli ultimi sviluppi sulla riva sinistra del fiume Dnepr. Nell'annuncio di venerdì mattina non si è nemmeno parlato delle recenti operazioni nel settore di Kherson.

Ma i rapporti di entrambe le parti lo confermano Le operazioni di combattimento russe condotte sulla testa di ponte furono interrotte e incontrarono una forte resistenza da parte dei soldati ucraini. Hanno aumentato l’efficacia della loro difesa aerea e utilizzano centinaia di droni che sciamano nello spazio aereo attorno alla testa di ponte.

AA/Abaca/PAP Un soldato ucraino trasporta un drone da ricognizione Valkyrie nella regione di Donetsk, il 3 marzo 2024. READ I pubblici ministeri accusano l'ex cancelliere Gerhard Schroeder, amico di Putin

Robert Brophy, comandante delle forze di terra ucraine e comandante principale della maggior parte delle squadre militari di droni che operano nel settore di Kherson, afferma che le forze del Cremlino hanno perso più di 230 veicoli corazzati e pezzi di artiglieria da ottobre.

I piloti dell'aeronautica ucraina hanno anche fatto sbarcare quasi 300 veicoli di rifornimento e 17 piccole imbarcazioni gestite dalle forze russe. Fonti militari ufficiali ucraine parlano da mesi delle continue perdite russe nel settore causate dai droni ucraini.

Alcune fonti affermano che le forze di Kiev, nonostante la mancanza di missili, sono riuscite nei giorni scorsi ad attaccare con l'artiglieria le forze russe presenti nella regione.

Il giornalista ucraino Anatole Chaplenko ha pubblicato un video sul suo canale Telegram, probabilmente registrato vicino a Kryinky. Un soldato russo, che afferma di essere un membro della brigata navale d'élite del Cremlino, afferma che muoversi in questa zona è pericoloso perché lì volano molti droni dotati di esplosivi. Anche nascondersi sottoterra rappresenta un grave rischio a causa del recente dispiegamento di munizioni a grappolo ucraine e di proiettili di artiglieria convenzionale. W tle Dietro di esso si udì l'esplosione di dozzine di missili a grappolo.

“Ci stanno facendo a pezzi. Ci piovono addosso munizioni a grappolo. Stiamo cercando di sopravvivere fino all'evacuazione. Ogni genere di cose ci cade addosso continuamente. Stiamo mentendo in questo piccolo buco e nascondendoci. E questo è il terzo giorno”, ha detto.

– Le storie secondo cui le forze ucraine non hanno proiettili di artiglieria sono completamente senza senso. Hanno molto piombo. Sparano senza sosta. Ciò che veramente ci manca sono i razzi. La nostra gente risponde con un dannato silenzio – ha aggiunto.

La redazione del Kyiv Post ha esaminato il video e ha concluso che molto probabilmente è autentico e mostra attacchi ucraini effettuati contro posizioni russe utilizzando munizioni convenzionali e a grappolo. Ma non ha potuto confermare che sia stato registrato vicino a Krynke.

In un altro video diffuso dai media ucraini, un medico militare russo parla dell'afflusso di soldati feriti che continua da molti giorni. Ammette che molti di loro arrivano con ferite causate da esplosioni che hanno fatto a pezzi i corpi dei soldati.

“Sono così terribili che nessuno dovrebbe essere ferito in questo modo”, dice il medico. Si ritiene che gli operatori di droni ucraini utilizzino munizioni progettate per causare ferite gravi ma non per uccidere immediatamente. Secondo lui questo dovrebbe essere un modo per aumentare il carico sugli ospedali russi e privarli della capacità di curare i feriti.

Kyiv Post non è stato in grado di verificare l'autenticità di questo video.