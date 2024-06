x-kom ha il caricabatterie del futuro. Metà prezzo fino a domani

Non c’è mai stata una promozione simile per il caricabatterie Silver Monkey GaN a 4 porte da 130 W. Durante i test, l’abbiamo chiamato il Caricabatterie del futuro e ora puoi ottenere quel futuro a meno della metà del prezzo.

Caricatore da muro Silver Monkey GaN da 130 W ora a soli PLN 119,99

Questo caricabatterie non ha bisogno di presentazioni, Già al prezzo normale di 300 PLN alla fine del 2022, è stata un’ottima opportunità. Tuttavia, fino al 2 giugno, puoi ottenerlo per un importo molto piccolo. Solo PLN 119,99. Il prezzo prima della promozione, il più basso degli ultimi 30 giorni, era di 249 PLN.

Tre connettori USB-C, uno USB-A e un caricabatterie da 130 W per un’ampia gamma di dispositivi

Il caricabatterie eroga fino a 100 W su una singola porta e un massimo di 130 W quando si caricano più dispositivi. Possiamo caricare facilmente due laptop compatibili, un tablet e uno smartphone contemporaneamente e la tecnologia GaN utilizzata nel dispositivo rende l’apparecchiatura compatta e fresca allo stesso tempo.

Sorprende anche in positivo Una gamma di standard di ricarica rapida compatibili. Oltre a Power Delivery e Quick Charge (2.0 e 3.0 fino a 20V) pubblicizzate dal produttore, abbiamo BC1.2, Samsung AFC (9 e 12V), FCP 5, 9 e 12V, SCP fino a 25W, MTK PE1. 1 e PE2.0 .

Nei nostri test, il caricabatterie ha ricevuto un meritato 9/10E al prezzo di oggi otterresti facilmente un 10/10 completo. Se stai cercando un caricabatterie adatto per utenti esigenti, non pensarci due volte. La promozione continua Solo fino al 2 giugno E valido Con il simbolo della scimmia in argento. La promozione copre sia la versione bianca che quella nera del caricabatterie.

