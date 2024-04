Putin ha un piano. Ci sarà presto un rimpasto nell'esercito russo? [RELACJA NA ŻYWO]

Il gruppo afferma che il documento contiene indirizzi e-mail e numeri di telefono di persone detenute nella stessa colonia penale artica dove è morto il leader dell'opposizione russa il 16 febbraio, così come i loro parenti. Gli hacker hanno detto alla CNN che stavano condividendo i dati “nella speranza che qualcuno potesse contattarli e aiutare a capire cosa fosse successo al disertore. Oltre a prendere il controllo della base, gli hacker hanno attaccato un negozio dove si trovavano le famiglie dei prigionieri”. Per loro è possibile acquistare generi alimentari a prezzi scontati di circa un centesimo per un pacco di pasta o per un pacco di carne.