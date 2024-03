Abbiamo l'Underground in casa: Juiced sfida la serie di punta di EA

Messaggio

30 marzo 2024, 20:00

Need for Speed: Underground ha avuto concorrenti che hanno provato a sfidarlo con vari gradi di successo. Uno di questi era Juiced, che, nonostante vari difetti, offriva una serie di elementi unici e poteva suscitare interesse e persino fascino.





















Sebbene Need for Speed: Underground non sia stata la prima produzione dedicata al tuning automobilistico e alle corse illegali sulle strade cittadine, il lavoro di Electronic Arts ha raggiunto la coscienza dei giocatori di tutto il mondo. Un gioco che ha cercato di prendersi una fetta di questa torta è stato Juiced, che è stato rilasciato in Polonia come Succo: Il veloce e il furioso.





Sfortunatamente, il progetto dello studio Juice Games, in seguito ribattezzato THQ Digital Warrington, arrivò in ritardo a tutta questa “festa”. Quando il gioco arrivò sul mercato, la maggior parte della torta era già stata divisa tra gli altri partecipanti; Oltre alla serie Need for Speed, sul mercato opera con successo anche la serie Midnight Club e Street Racing Syndicate ha già rivendicato le sue quote. A peggiorare le cose Il titolo non suonava così bene come serviva per ingaggiare una vera battaglia con i grandi del genere…Ciò non significa che non avesse nulla di interessante da offrire.

Rispetta la gente della strada

succo Si è distinto dalla concorrenza grazie ad una serie di elementi, il primo dei quali è il sistema di reputazione. Gli otto distretti della fittizia Angel City appartengono a otto squadre di corse, e quale di loro (se ce ne sono) vorrà correre con noi è determinato dalla reputazione. Ci siamo guadagnati il ​​rispetto soprattutto vincendo le gare successive in grande stile o anche vendendo vecchie auto. Tuttavia, possiamo perderlo anche perdendo o danneggiando le automobili.

succo. Titolo: Juice Games / THQ

E a proposito di danni… A differenza della concorrenza, succo Presentava un sistema di danni che era sia una benedizione per il titolo che una maledizione per i giocatori. È vero che la possibilità di distruggere l'auto distingueva questa produzione da altri giochi di questo tipo, ma in cambio gravava sui giocatori di costi aggiuntivi; La riparazione doveva essere coperta con i nostri sudati guadagni.

Difficilmente, perché se fallivamo in una determinata gara, il gioco non ci permetteva di ricominciarla, costringendoci ad affrontare le conseguenze delle nostre azioni in pista. A peggiorare le cose La partecipazione a molte gare richiede il pagamento di una quota di iscrizionequindi se il nostro account è vuoto, non avremo altra scelta che attendere che l'evento con “ingressi” gratuiti appaia nel calendario.

Vincere non era l'unico modo per fare soldi. L'altro modo era scommettere con altri piloti su chi sarebbe riuscito a finire la gara più in alto. Anche se dovevamo stare attenti, e fare del nostro meglio spesso portava al fallimento, in questo modo abbiamo potuto guadagnare di più che semplicemente vincere una medaglia d'oro. Vale la pena notare che Need for Speed ​​​​Unbound ha recentemente utilizzato una soluzione simile.





Migliora il mio viaggio

E in cosa si può spendere il denaro oltre alle riparazioni e alle quote di iscrizione per le gare successive? Ovviamente per le auto. Anche se abbiamo iniziato il divertimento in modo modesto, con auto come la Honda CRX o la Peugeot 206 GTI, Col passare del tempo, abbiamo ottenuto “macchine” sempre migliori. – Dalla Mitsubishi Eclipse 2G alla Mazda RX-8 fino alla Toyota Supra, Nissan Skyline R34 e Dodge Viper.

naturalmente Le auto non possono solo essere acquistate, ma anche messe a puntoaumentandone le prestazioni e adattandone l'aspetto alle nostre preferenze individuali, installando componenti di aziende reali, come AEM, Alpine, HKS o APEXi.

succo. Titolo: Juice Games / THQ

Squadra sportiva

succo Non eravamo condannati a lavorare da soli. Il gioco ci ha permesso di creare la nostra squadra di piloti Non solo partecipi alle gare a squadre, ma fai anche pieno affidamento sui tuoi compagni di squadra, permettendo loro di partecipare alle competizioni successive. Nel corso del tempo, le loro abilità sono migliorate, consentendo loro di competere con avversari sempre più pericolosi.

Oltre alle modalità per giocatore singolo, succo Ha introdotto un gioco multiplayer, il cui pilastro era l'azione online. Insieme ad altri giocatori, potremo gareggiare in tutti i tipi di gare conosciute dalle unità “solitarie” – dai circuiti (corsa con giri) e drag race (corsa dal punto A al punto B), fino al drag (corsa su tratti rettilinei), e termina con gare entusiasmanti.

L'inizio del 21° secolo è stato un periodo di fenomeni interessanti nell'arena delle corse. All'inizio lo erano Il veloce e il furiosoAllora lo è stato NFS: sotterraneoSuccessivamente, siamo stati sottoposti a un torrente di imitatori, come: succo esattamente. Ma Non pensare che oggi sia l'unica volta Bisogno di velocità Si trovava sul campo di battaglia, cioè nelle corse notturne su strada di auto finemente messe a punto. Sì, Electronic Arts è l'ultimo editore AAA che si occupa ancora di questo tema, ma anche molti creatori più giovani lo adorano. Ad esempio, lo studio di gioco polacco, che in Giappone Drift Master ci porterà in un viaggio attraverso il Paese del Sol Levante. Lì è ambientato anche Apex Point, disponibile in Early Access, che offre un approccio più “organico” alla questione: prima di iniziare la gara, dobbiamo acquistare un'auto da un concessionario e modificarla manualmente. READ Il disegnatore dei personaggi di Dragon's Dogma 2 offre possibilità sorprendenti. I giocatori ricreano personaggi di altri giochi, attori e altro ancora I prossimi Night-Runners a loro volta sembrano essere un degno erede NFS: Metropolitana 2 (anche in termini di grafica), che è una serie di console relativamente meno conosciuta Tokyo Extreme Racer. Forse il progetto più promettente, anche se di origine mobile, è CarX Street dei creatori del popolarissimo progetto Gara di drift CarX online. Inoltre, su Steam ci sono regolarmente “piccoli oggetti” allo stesso modo, e talvolta non sembrano male. Brevemente: Viso veloce e arrabbiato Non è andato da nessuna parte e continua a perseguitare l'industria dei giochi. Krzysztof “Drawg” Misiak

Difetti, difetti…

succo Non è stata una partita impeccabile e questo è uno dei motivi per cui è passata inosservata. Il giorno della prima, le foto di questa produzione non erano così impressionanti come lo erano quando erano state annunciate (la prima è stata posticipata più volte). La necessità di effettuare riparazioni a pagamento può comportare lo svuotamento del nostro account, impedendoci di accedere a nuove gare. Non riuscire a riprendere una particolare competizione può essere angosciante e gli altri piloti del team tendono a comportarsi in modo irregolare e a commettere errori critici. A peggiorare le cose, se decidevamo di far partecipare un amico o un compagno di squadra alla gara, dovevamo guardare le loro corse in tempo reale e non c'era modo di accelerare o saltare tale anteprima.

Tuttavia, dopo la prima succo Un'accoglienza mista da parte di giocatori e revisori. Gli autori non si sono arresi e hanno deciso di preparare un seguito. Ma questo è un argomento per un'altra storia.

Come giochi a Juiced oggi?

Nel momento in cui scrivo queste parole succo Non sarai in grado di trovarlo su GOG.com e Steam. I prezzi per le versioni in bottiglia di questa produzione partono da circa 30 PLN.