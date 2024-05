Entrano nelle case dei polacchi e prendono quello che possono portare. C’è un modo per superarli

Proteggere la tua casa o la tua azienda non deve essere complicato o costoso. Basta sapere quali soluzioni scegliere. E se desideri una buona attrezzatura a prezzi migliori, Reolink è qui per aiutarti.

L’estate si avvicina rapidamente e per molti di noi ciò significa viaggi di vacanza. Alcune persone pianificano viaggi in Polonia, mentre altri andranno in paesi caldi. Anche se molte persone già si immaginano in spiaggia o in montagna, ora devono pensare a qualcos’altro: alla sicurezza. Una casa vuota è il momento che ladri e ladri stavano aspettando.

Reolink è il leader tra i produttori di fotocamere per uso domestico

Fortunatamente, nel 21° secolo, la tecnologia viene in soccorso. Non devi più chiedere alla tua famiglia, ai tuoi amici o ai vicini di prendersi cura della tua casa. Devi solo utilizzare soluzioni destinate a questo scopo. Succede che un nuovo produttore entra nel mercato polacco.

Ricollega È un’azienda fondata nel 2009 ed è leader nel mercato delle fotocamere domestiche negli Stati Uniti e in Europa occidentale. È specializzato in telecamere di sorveglianza per case, terreni, piccole imprese e affitti immobiliari. Oggi daremo uno sguardo alla sua presentazione.

Sicuramente una delle soluzioni più interessanti è una telecamera wireless Reolink Lumos E430, che offre le migliori funzionalità a un prezzo interessante. La prima cosa che attira la tua attenzione è la sua forma unica. Aspetto moderno Pur mantenendo i colori tenui basati sul bianco e nero. Soprattutto, la copertina può essere orgogliosa di se stessa Classe di tenuta IP65Ciò gli consente di operare in condizioni meteorologiche difficili, come pioggia e neve.

Registrazioni dettagliate giorno e notte

Naturalmente, ciò che troviamo all’interno è molto più importante, a Stiamo parlando di un sensore CMOS da 1/2,8 polliciChe fornisce risoluzione QHD e riflettori aggiuntivi. Quindi stiamo parlando di video nitidi e dettagliati – Sia di giorno che di notte. Ciò ti consente di monitorare la tua casa o la tua azienda 24 ore su 24.

Le registrazioni possono essere salvate localmente su una scheda microSDO ricevuto tramite connessione wireless. C’è una scelta Wi-Fi con standard 2,4GHz e 5GHz,Questo ci offre una maggiore flessibilità e possiamo scegliere tra una soluzione con una portata migliore (distanza maggiore, minore impatto sugli ostacoli) o trasmissioni più elevate, garantendo sempre un’esperienza fluida. Applicazione per smartphone compatibile con la fotocamera Ti consente di guardare la visualizzazione dal vivo, leggere le notifiche sul movimento rilevato e visualizzare registrazioni e foto precedenti.

L’intelligenza artificiale ti aiuterà a proteggere la tua proprietà

Certo, nel 2024 e nel caso in cui un’azienda sia fuori dal mercato, non possono mancare le nuove tecnologie Utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il sistema Reolink Lumus E430 è dotato di algoritmi avanzati per l’analisi delle immagini e il rilevamento degli oggetti. E lo è anche la fotocamera Distinguere tra persone, animali e veicoli. Ciò ti consente di adattare gli avvisi in base alle tue esigenze ed eliminare le false notifiche.

Ci danno anche programmi estesi Possibilità di definire le aree di rilevamento. Pertanto una telecamera puntata sul cortile può ignorare la strada e concentrarsi sul cancello. Un dispositivo installato all’interno di un edificio può ignorare la porta del vicino e monitorare solo l’ingresso della nostra abitazione o azienda.

Cosa succede se viene scoperto un ospite indesiderato? Anche in questo caso abbiamo una serie di possibilità. Riceviamo una notifica e c’è anche un’opzione di risposta automatica. Se riconosciamo la persona nell’anteprima, l’altoparlante e il microfono integrati consentono una comoda comunicazione in entrambe le direzioni dall’app del telefono. Ciò è utile, ad esempio, in caso di visita di un vicino o di un postino.

Possiamo spaventare gli ospiti indesiderati che visitano noi stessi la proprietà – È qui che entrano in gioco i semafori chiari e la sirena forte. Questo è più che sufficiente nel caso di animali o persone che tentano di accedere alla nostra proprietà.

Mancanza di energia? Nessun problema! Tutto ciò di cui hai bisogno è un pannello solare Reolink

Il Reolink Lumus E430 non funzionerà solo nel centro città, ma anche come protezione domestica o aziendale. La fotocamera descritta può essere utilizzata con successo anche lontano dalla civiltà. Non hai accesso permanente all’elettricità sul tuo terreno? Nessun problema. Basta prendere il Reolink Solar Panel 2 o, come suggerisce il nome, un pannello solare. Nonostante le sue dimensioni ridotte e la semplicità di installazione, alimenterà facilmente i tuoi dispositivi di monitoraggio.

Naturalmente l’offerta del produttore Reolink comprende diversi prodotti Più dispositivi Rivolto a una clientela più e meno esigente. Vale la pena menzionare, tra gli altri: i videocitofoni segreti con opzioni PoE o Wi-Fi o le telecamere più avanzate della serie Argus, che offrono una risoluzione 4K più elevata e una batteria integrata.

Alta disponibilità e prezzi bassi

Sembra tutto più che buono. Ma come si presenta la disponibilità da quando Reolink è appena entrato nel mercato polacco? E qui ti sorprenderò – molto bene. L’attrezzatura del produttore si trova nella maggior parte dei grandi negozi in Polonia. Stiamo parlando di reti come Media Expert, RTVEuroAGD Oppure informatico. I prezzi sembrano migliori e ognuno troverà qualcosa per se stesso. I pannelli solari costano circa 150 PLN e le telecamere di base costano poco più di 300 PLN. È semplicemente conveniente, pur mantenendo buone specifiche e molte funzionalità.

Testo commissionato da Reolink.

Fonte immagine: Shutterstock, Reolink