La nuova situazione è solo un antipasto prima della SGF, oltretutto costosa e poco gustosa

2 giugno 2024, 21:20

Tra gli annunci di Sony è difficile cercare qualcosa che possa sorprenderci. La cosa un po’ fastidiosa è che ho guardato questo spettacolo sentendomi stanco e ho aperto gli occhi solo in poche occasioni. Tuttavia, a volte, li aprivo incredulo.





















Il Summer Game Fest, il successore dell’E3, arriverà presto. Possiamo aspettarci molti annunci e trailer di giochi, perché SGF, nonostante sia una nuova iniziativa, è subito balzata nella prima lega. Prima però, come antipasto, abbiamo tutti potuto vedere il nuovo State of Play, ovvero gli annunci dei titoli Sony. Non è stato un bello spettacolo, perché le proposte del gioco – salvo poche eccezioni – non hanno suscitato grandi emozioni. Oppure non ha suscitato le emozioni che gli autori desideravano, e per di più – in tempi come questi – queste emozioni le dovremo pagare molto.





Allora di cosa sta cercando di convincerci Sony? Per iniziare, abbiamo ApprovaUn altro colorato sparatutto in arena. È un gioco che ferisce così tanto il mio senso estetico che ovviamente venderà bene. Eroi colorati e assurdi 5v5 si sparano a vicenda con le pistole e fanno commenti stupidi. La grafica dei cartoni animati e la violenza estrema consentono l’accesso a folle di bambini armati delle carte di credito dei genitori. Un successo sicuro.

E poi un momento per i giocatori di PC, che recentemente hanno motivo di essere felici (a proposito, è interessante vedere i giochi per PC agli spettacoli Sony, ma ehi, lo spirito dei tempi). I titoli “precedenti” di PS5 e PS4 – in questo caso God of War: Ragnarok – sono rilasciati su disco e, a parte occasionali problemi di porting e ottimizzazione, si comportano bene. Sono felice di questa iniziativa, perché giocare a questi giochi su apparecchiature dotate di tecnologie diverse (come il supporto agli schermi ultra-wide) ci permette di apprezzarne ancora di più la bellezza. Tuttavia, siamo onesti, questa non è la formazione che più aspettiamo da Sony.

Successivamente, ci sono due suggerimenti per gli appassionati del giapponese profondo: Origini della dinastia dei guerrieri E Infinito Nikki. Il primo è il ritorno di una serie popolare in Giappone e negli Stati Uniti (la precedente nona parte era uscita nel 2018). Gameplay specifico che ricorda le fiabe cinesi (le hai viste? eroe Diretto da Zhang Yimou?) e allo stesso tempo Un gioco che sembra sempre lo stesso, indipendentemente dalla piattaforma e dalla generazione. Quest’ultima è una di quelle produzioni in cui guardare i trailer ti fa riflettere sulla cultura contemporanea. Sono riuscito a evitare di diventare un otaku nella mia vita, quindi lasciami andare avanti.





Ballata di Antara È un gioco che sembra che FromSoftware sia stato ispirato da una fiaba del suo paese d’origine piuttosto che dal Medioevo europeo. Un gioco di ruolo con un trailer impressionante ma, cosa interessante, sarà free-to-play con microtransazioni e modalità cooperativa. Sembra carino, ma il modello di vendita scelto è fastidioso.

Il Behemoth di Skydance E Invasione del ladro alieno Queste le proposte di Sony per VR2. Mentre il primo è solo una fantasia con combattimento, il secondo promette di essere un modo rapido e comprovato per avere un infarto. Questi sono i momenti in cui sono felice di non spendere migliaia di euro in visori VR, ma sono sicuro che gli appassionati di questo tipo di esperienza avranno molta… gioia?

Mentre l’universo cinematografico Marvel muore sugli schermi cinematografici davanti a pochi spettatori frastornati, è possibile che la Marvel stia entrando in una fase di transizione e stia attaccando la Terra con un’altra proposta di supereroi intitolata Concorrenti della Marvel. Questo sparatutto di eroi è davvero uno sparatutto di eroi, perché vedremo anche Spider-Man, Star-Lord e gli X-Men nelle arene. Assomiglia tutto un po’ ai recenti film Marvel, quindi sarà qualcosa solo per i fan sfegatati. Non sono nemmeno sicuro di questa raccomandazione. Se pensate che io sia troppo sarcastico in questo testo, aspettate che mi rivolga alla cooperazione polacco-giapponese.





Nel caso Dove i venti si incontrano Torneremo a film come questo eroe, Casa dei pugnali volanti se Tigre chinata Dragone nascostoCioè lo stile wuxia che molti amano. La produzione cinese ci inviterà in un mondo aperto e lo attraverseremo per combattere, completare missioni e scoprire una trama in cui storia e fantasia si fondono. È difficile dire qualcosa a questo punto tranne che sembra molto appariscente, anche se non è wuxia Fantasma di Tsushima Sicuramente sarà difficile convincere i giocatori europei, ad esempio, a fare questo tipo di lavoro.

Quindi, per qualche motivo, Sony ha ricordato a tutti di aver pubblicato un gioco horror molto tempo fa Fino all’alba – Ora, per non dimenticarlo accidentalmente, ho deciso di pubblicarlo di nuovo: su PS5 e PC. Bene grazie.

Saluti Diablo 4quello Via dell’esilio 2, si presenta eccezionale, e l’annuncio del lancio dell’Early Access anche su PS5 a fine 2024 ha stuzzicato l’appetito. Sotto Po2 Torneremo molte volte, quindi non ne scriverò ora. L’importante è che sia stato uno dei pochi momenti davvero brillanti della presentazione – il che è particolarmente sorprendente e triste, perché è Po2 Non è un gioco con il tipico pedigree di Sony e PlayStation.

Silent Hill 2, Blubber Team, Konami, 2024.

E infine Silent Hill 2, l’oggetto che ha suscitato molto scalpore sugli account Twitter di persone legate allo sviluppatore polacco, che presumevano che già a questo punto questo oggetto avesse bisogno dell’eroica difesa di Częstochowa. E forse è vero, perché il trailer ci riporta ai tempi in cui la PS4 dominava il mercato. Tuttavia, il combattimento ricorda come erano i giochi survival horror. Quindi, se sei segretamente, nell’oscurità e speri segretamente in fuochi d’artificio come quelli che la serie restaurata ci ha regalato negli ultimi anni vampiroTutto indica che non questa volta. Sai, “Konami è Konami”, come diceva Jim Sterling, “e Bloober è Bloober”, varrebbe la pena aggiungere. E anche il prezzo, fissato a un livello completamente avulso dalla realtà, non è motivo di ottimismo: come se tutti guadagnassimo dollari, ci bagnassimo in bacini dorati e andassimo in vacanza nella nostra casetta sulle montagne svizzere. Per questo ramen polacco pagheremo 325 PLN su Steam e 299 PLN su PSN. Bene, Konami, bene.

Finalmente – e forse per lasciare lo spettacolo con un volto – viene presentato Monster Hunter Wilds, una nuova parte della serie, che fino a poco tempo fa era specializzata in Polonia. Dopo il successo Mostri Huntera: Mondo Tuttavia, Capcom ci ha convinto che questo gioco di ruolo in cui si cacciano animali in via di estinzione è fantastico, espansivo e avvincente. E Monster Hunter Wilds Sembra esattamente come tutti ce lo aspettavamo: elegante.

Lo stato di avanzamento finale si conclude con l’Astro Bot, un oggetto che doveva essere solo una curiosità per annunciare il ritorno del controller touch per PS5 ed è difficile non sorridere, perché sembra così divertente. In effetti, stiamo parlando di un gioco completo con molti mondi da esplorare. Sfortunatamente, non è gratuito. Perché come sapete, signori, decisori della Sony, Konami mi ha tagliato 325 PLN.