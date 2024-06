Una donna governerà il Messico. 38 candidati morti nelle “sanguinose elezioni”

Claudia Sheinbaum, la candidata del campo dominante, ha vinto le elezioni presidenziali in Messico. Sarà la prima donna ad assumere il potere in questo Paese. Le elezioni sono state precedute da una campagna brutale e tragica in cui sono stati uccisi fino a 38 candidati.

Claudia Sheinbaum, la candidata presidenziale per il campo dirigente del Messico, ha vinto il voto di domenica, hanno riferito NMAS TV e il quotidiano El Financiero. Un exit poll pubblicato da Azteca TV ha mostrato il suo sostegno al 63,2%. Pertanto, per la prima volta nella storia, la carica di capo dello Stato sarà ricoperta da una donna.

Il capo del partito al potere Morena, Mario Delgado, ha detto ai suoi sostenitori in Messico che Sheinbaum ha vinto con un ampio margine.

Morena è una politica di 61 anni che appartiene al Movimento Nazionale del Rinascimento ed è una persona di fiducia dell’attuale presidente Andres Manuel López Obrador. Si candidò alla carica più alta della nazione come parte di una coalizione di gruppi di sinistra chiamata Together We Make History.

La candidata presidenziale messicana Claudia Sheinbaum votaEPA/Jose Méndez

Morirono 234 persone

Le più grandi elezioni del Messico fino ad oggi sono state anche le più brutali nella storia moderna del paese, con un massimo di 38 candidati uccisi in attacchi di bande.

L’ultimo politico assassinato è morto poco prima dell’apertura dei seggi elettorali nell’ovest del Paese. Si tratta di Israel Delgado Vega, 35 anni, candidato al consiglio comunale di Quetzio, Michoacán. Delgado Vegaz è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in strada da due uomini che erano fuggiti dal luogo dell’omicidio in motocicletta. L’assassinio del politico dello stato di Michoacan è stato preceduto da una serie di attacchi da parte di bande armate ai seggi elettorali, dove sono state distrutte numerose schede elettorali. Attacchi simili si sono verificati anche in diversi altri stati messicani. READ Il premier Morawiecki al vertice Ue: questa non è più una guerra. È un massacro

La campagna elettorale che ha preceduto le elezioni presidenziali, parlamentari e regionali previste domenica in Messico è stata testimone di numerosi atti di violenza. Le statistiche della polizia mostrano che ci sono stati più di 750 attacchi a sfondo politico, nei quali sono state uccise 234 persone. Altre due persone sono state uccise il giorno delle elezioni in una sparatoria nei seggi elettorali nei comuni di Cuyomiban e Tlapanala, nello stato centrale di Puebla.

I membri dell’esercito messicano proteggono i cittadini che esprimono il loro votoEPA/David Guzman

Le elezioni di domenica in Messico, alle quali hanno potuto partecipare 98 milioni di cittadini, servono per eleggere il presidente ed eleggere più di 20.000 candidati. Persone che ricoprono altre cariche pubbliche, compresi i seggi in Parlamento: il Congresso da 500 posti e il Senato da 128 posti.

Nelle elezioni di domenica i cittadini messicani eleggono anche governatori e membri di altre autorità regionali.