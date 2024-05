Miss Mondo ha lasciato il suo paese. È stata condannata all'”esilio indefinito”

La scelta di Palacios come donna più bella del mondo non è stata approvata dalle autorità nicaraguensi. È stata questa disapprovazione ad esacerbare il conflitto tra la 23enne reginetta di bellezza e il regime di Ortega. Le autorità del paese non possono perdonarla per aver partecipato al concorso internazionale di bellezza senza consultazione.

L’opposizione politica del Nicaragua è convinta che il presidente Ortega non approverà mai la partecipazione di Palacios al concorso di Miss Universo. Le autorità del paese l’hanno inserita nella lista nera dei partecipanti alle manifestazioni di massa contro la dittatura nel 2018.

Miss Mondo è stata condannata all ‘”esilio indefinito” come motivo per aver vinto il concorso

La vittoria di Palacios al concorso Miss Universo tenutosi lo scorso novembre in El Salvador ha suscitato entusiasmo nella sua terra natale. I nicaraguensi hanno celebrato questo successo scendendo in strada con foto di bellissime donne nicaraguensi. In risposta, le autorità hanno iniziato a rimuovere le immagini di questi eventi dai social media.

Tuttavia, la risposta delle autorità non si è limitata alla sola censura di Internet. La polizia ha arrestato i partecipanti alla manifestazione. Due giovani artisti che hanno realizzato un grande murale che somiglia a Palacios sul muro di una casa nella città di Estelí sono stati condannati a cinque anni di prigione.

La famiglia Palacios, preoccupata per la repressione, lasciò il Nicaragua. I media hanno riferito il mese scorso che la nonna e il fratello di Shenis hanno lasciato il paese “segretamente” per unirsi alla madre di Miss Universo 2023, che vive negli Stati Uniti.

L’Associated Press ha commentato: “È così che le autorità nicaraguensi hanno causato la fuga definitiva dal Paese dell’intera famiglia, compresa la reginetta di bellezza”.