Polonia – Italia. Dove guardare una partita di pallavolo? Trasmissione televisiva e streaming online

La partita di martedì contro Italia ad Antalya, in Turchia

Giocatori di pallavolo polacchi Inizierà il ciclo successivo

Lega delle Nazioni. Nella prima partita, la squadra allenatrice

Stefano Lavarinico Giocherà anche contro Francia, Olanda e Giappone. Un anno fa i biancorossi finirono terzi.

Proprio come l’anno scorso, le donne polacche inizieranno la loro competizione nella Nations League in Turchia. I primi contendenti, gli italiani, avrebbero potuto considerare la stagione dell’anno scorso come una sconfitta. Nella Nations League sono stati eliminati ai quarti di finale (dopo la sconfitta per 0-3 contro la Turchia), hanno concluso la loro partecipazione agli Europei senza medaglia e non si sono ancora qualificati per le Olimpiadi. Non a caso, la federazione italiana ha ringraziato l’allenatore Davide Mazzanti, soprattutto per il tanto chiacchierato scontro con alcuni giocatori. Il nuovo allenatore è stato un argentino di successo, 72 anni, Julio Velasco, che ha invitato in squadra le più grandi stelle, tra cui Paola Econu.

Polonia-Italia: dove vedere la partita della Nations League di pallavolo femminile?

Tuttavia, Econ salterà la prima partita, così come diversi giocatori chiave della Nazionale italiana – tra cui: Alessia Orro, Sarah Farr, Monica Di Gennaro e Miriam Silla. Una settimana fa, questi giocatori hanno gareggiato nella finale di Champions League, dove l’A. Carraro Imoco Conegliano ha battuto l’Allianz Vero Vali Milano 3:2. Per questo motivo la nazionale polacca non ha il capitano Jonah Woloz (Imoko), a cui sono stati concessi alcuni giorni liberi dopo la stagione del club.

Dopo la partita contro l’Italia, la nazionale polacca avrà due giorni di riposo prima di affrontare la Francia, all’esordio in questo torneo. La prossima partita sarà contro l’Olanda, con la quale la Polonia ha giocato due test la scorsa settimana (ha perso 5-0 e 2-3). La squadra “Oranje”, come l’Italia, non si è ancora qualificata per le Olimpiadi, quindi vuole prendere molto sul serio la Nations League, perché solo un buon risultato permetterà loro di ottenere un biglietto per Parigi in base alla classifica internazionale. Al termine del torneo di Antalya, la Polonia incontrerà il Giappone, anch’egli in lotta per il biglietto olimpico.

– L’obiettivo del torneo in Turchia è chiaro: vincere ogni partita e ritrovare la forma – ha detto Lavarini dopo la partita contro gli olandesi. – Spero che costituiscano un insegnamento prezioso e da cui si trarranno le opportune conclusioni. Soprattutto sono contento che abbiamo giocato 10 set contro una squadra che gioca una pallavolo molto forte e interessante – ha aggiunto.

Polonia – Italia: data e ora della partita di LN Volley

Martedì 14 maggio alle 19:00 ad Antalya, in Turchia, si giocherà la partita Polonia-Italia del primo turno della Women’s Volleyball Nations League.

Polonia – Italia: partita trasmessa in TV

Trasmissione televisiva della partita sul canale Polsat Sport 2.

Polonia – Italia: trasmissione della partita su Internet

Lo streaming online è disponibile a pagamento su polsatboxgo.pl.

Fonte: Radio ZET/PAP