Volo da Londra a Singapore. Una persona è morta e ci sono rimasti feriti

Una persona è morta e altre sono rimaste ferite sull’aereo decollato da Londra. La compagnia aerea ha dichiarato in un comunicato che durante il volo per Singapore l’aereo è stato esposto a fortissime turbolenze. Secondo i media il numero dei contagiati supera le 30 unità.

C’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 777 della Singapore Airlines da Londra a Singapore. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, l’aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Bangkok, in Tailandia.

Una persona è morta a causa dei gravi disordini. Lo ha confermato Singapore Airlines in un comunicato, aggiungendo le condoglianze alla famiglia del defunto. I media tailandesi, citando Reuters, hanno riferito che più di 30 persone sono rimaste ferite. Le compagnie aeree non hanno fornito informazioni dettagliate al riguardo.

Il Servizio immigrazione tailandese ha detto che il personale medico è salito sull’aereo per valutare le ferite dei passeggeri, ma non è stato in grado di confermare il numero dei feriti. Le persone illese sono state portate all’aeroporto.