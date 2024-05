Griffino. Scontro tra camion e autobus. Nell’incendio è andato distrutto un veicolo

– S3 fermo sul lato della strada W Un camion si è scontrato con un autobus tecnico – polsatnews.pl, addetto stampa del comandante distrettuale dei vigili del fuoco statali di Gryfino, ha dichiarato il cap. Przemysław Wiaderski.

Come ha spiegato il vigile del fuoco, l’autobus tecnico si trovava sul lato della strada dietro l’autobus Prima era rotto e lui lo ha sostituito. È stato allora che il camion gli è andato a sbattere contro la parte posteriore – ha aggiunto.

– A seguito dell’impatto, il camion si è ribaltato e ha preso fuoco – ha osservato l’oratore.

Un tragico incidente vicino a Stettino. L’autobus ha preso fuoco

– Il camionista è morto sul colpo – ha detto il pompiere. – Due autisti di autobus sono rimasti feriti – ha aggiunto.

Gli uomini sono stati trasportati in aereo in ospedale. Uno di loro è morto poco dopo essere stato portato in ospedale.

Come ha spiegato il relatore, con i veicoli Solo questi tre viaggiavano.

Una corsia verso Stettino sulla S3 è bloccata. La polizia ha introdotto deviazioni.

