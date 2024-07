hai Whatsapp? messaggio importante. Ne va della tua sicurezza

WhatsApp avrà una piccola funzione, ma secondo i suoi creatori sarà molto importante dal punto di vista della sicurezza. Torneo di chat di gruppo.

WhatsApp rileverà i gruppi falsi

È stato annunciato che WhatsApp vedrà presto un piccolo ma prezioso cambiamento dal punto di vista della sicurezza. I gruppi a cui ci siamo aggiunti ci accoglieranno con uno speciale biglietto da visita.

Alla fine del 2023, WhatsApp ha deciso di consentire l’invio di inviti di gruppo a persone esterne alla propria lista dei contatti, e questa era chiaramente un’arma a doppio taglio. Da un lato ha facilitato la costruzione di una comunità, ma dall’altro ha alimentato la zona grigia.

Sono imbroglioni Hanno iniziato a utilizzare questo sistema per inviare spam e varie offerte false ai gruppicreando al contempo un falso senso di sicurezza.

C’è uno schema ben noto in esso Diversi utenti del gruppo, ad esempio, hanno elogiato i falsi investimenti. Ovviamente legato al truffatore. Qualsiasi cosa per convincere le vittime appropriate a donare, ecc.

Informazioni complete proprio sotto il tuo naso

Fortunatamente, la situazione cambierà presto, o almeno diventerà un po’ più difficile. Come annunciato, comunicazione green Intende ampliare le collezioni con biglietti da visita contestuali. Sono simili a quelli che vediamo quando uno sconosciuto si rivolge a noi direttamente.

Biglietto da visita Apparirà nella finestra della chat e conterrà un pacchetto di informazioni di base sul gruppo. A partire da chi lo ha creato e quando, passando per la descrizione, per finire con il titolare dell’invito e il suo status, ovvero amico o meno.

Ti consentirà inoltre di abbandonare un gruppo indesiderato con un clic e fornire un collegamento al bollettino di sicurezza del messenger.

Meta come proprietario di WhatsApp Sebbene non fornisca la data esatta di comparsa del nuovo prodottoMa conferma che presto sarà disponibile per tutti gli utenti.

Aggiunge anche che, a suo avviso, i truffatori dovrebbero avere un po’ più difficoltà rispetto a prima.

Fonte immagine: PhotoSense/Shutterstock

Fonte testo: WhatsApp, ed. re