Samsung spegne la luce. Milioni di ore andranno perse di supporto

Abbiamo brutte notizie per i possessori di orologi Samsung con TizenOS. Il produttore coreano ha annunciato la fine del supporto per questi dispositivi. Questo processo inizierà tra pochi mesi.

Nel 2021, Samsung ha rivoluzionato i suoi smartwatch. Consisteva in Dimissioni da TizenOS a favore di Google Wear OS. Sebbene per me personalmente all’inizio sia stato un cambiamento in peggio (preferivo Tizen), includeva anche alcuni miglioramenti, ad esempio l’accesso a soluzioni come GooglePay se Assistente Google (Funziona anche in polacco), così come molte altre applicazioni Dal Google Play Store.

Tuttavia, Samsung non ha dimenticato i possessori del Galaxy Watch3 (l’ultimo con TizenOS) o degli orologi più vecchi, offrendo loro supporto, ad esempio, sotto forma di accesso alle applicazioni del Galaxy Store. Tuttavia, la situazione cambierà presto.

Siamo lieti che tu sia con noi. Questo è il team del Galaxy Store. In conformità con la politica operativa interna del Galaxy Store, desideriamo informarti che smetteremo di offrire contenuti relativi a Tizen sugli orologi. Vorremmo estendere un enorme ringraziamento a tutti coloro che apprezzano i contenuti relativi a Tizen sui propri orologi tramite il Galaxy Store.

– Samsung annuncia nel Galaxy Store

Alla fine di settembre 2025, i contenuti relativi a Tizen sugli orologi Samsung termineranno. Tuttavia, questo processo comprenderà diverse fasi e inizierà entro pochi mesi:

30 settembre 2024 – Il Galaxy Store smetterà di vendere contenuti a pagamento relativi a Tizen sugli orologi,

– Il Galaxy Store smetterà di vendere contenuti a pagamento relativi a Tizen sugli orologi, 31 maggio 2025 – Il Galaxy Store impedirà il download di contenuti gratuiti relativi a Tizen sugli orologi e i servizi relativi agli orologi verranno sospesi ovunque tranne che in “Menu > Le mie app” nel Galaxy Store,

– Il Galaxy Store impedirà il download di contenuti gratuiti relativi a Tizen sugli orologi e i servizi relativi agli orologi verranno sospesi ovunque tranne che in “Menu > Le mie app” nel Galaxy Store, 30 settembre 2025 – I download tramite gli articoli acquistati in “Menu > Le mie app” nel Galaxy Store verranno interrotti.

Le informazioni relative alla fine del supporto per TizenOS Wereable si applicano ai seguenti smartwatch:

Samsung Gear (tutte le versioni),

Samsung Galaxy attivo,

Samsung Galaxy attivo 2,

Samsung Galaxy Watch (il nostro test),

Samsung Galaxy Watch3 (il nostro test).

Al termine del supporto, potrai continuare a utilizzare le app scaricate a meno che non vengano rimosse dal tuo orologio. Inoltre, anche se le hai già eliminate, puoi scaricarle nuovamente toccando le schede Menu > Le mie app > Guarda nel Galaxy Store Fino a settembre 2025.

Samsung spiega la sua decisione di abbandonare il supporto Tizen sugli orologi con il fatto che a partire dai modelli della serie Galaxy Watch4 rilasciati nel 2021, i nostri coreani non utilizzano più TizenOS.

Pertanto, Tizen sarà disponibile solo fino a settembre 2025, secondo la politica operativa interna del Galaxy Store.

– aggiunge Samsung

