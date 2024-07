15 PLN per una caraffa, 4 PLN per i cubetti di ghiaccio. Quanto costa l’acqua?

Una catena di vendita al dettaglio ha appena annunciato che offrirà distributori automatici in alcuni negozi dove sarà possibile riempire la bottiglia con acqua filtrata. Costo: 15 groz per pinta. – Quando un’azione del genere viene intrapresa da una grande catena di supermercati, e per di più con il pretesto di proteggere l’ambiente, mi sembra sospetto – dice l’attivista Jan Menquel. – Basta mettere un rubinetto nel negozio.

C’è stata una rissa in uno dei gruppi di quartiere di Varsavia. Qualcuno pubblica la foto di una consegna di caffè freddo. Il caffè costa 15 PLN, ma per i cubetti di ghiaccio è previsto un costo aggiuntivo: 4 PLN. Perché l’acqua, dicono i ristoratori, costa. E anche congelato.

La discussione su quanta acqua dovresti caricare ritorna periodicamente e una discussione simile è emersa nel gruppo un anno fa. “Di recente, mentre cenavo, ho chiesto una brocca d’acqua in un bar. Mi sono assicurato che fosse acqua del rubinetto. Sì, sì, filtrata – Sul conto + 18 zloty polacchi ho pagato gentilmente modo ho detto: ‘Ce l’ho. Era un po’ eccessivo.’ L’altro aggiunge: ‘Sto piano piano smettendo di chiedere l’acqua se non c’è il rubinetto. Ho l’impressione che da noi venga trattata in maniera “prestigiosa”: la ordini (qui è una marca di acqua), sei più buona.

Un’altra persona fa un esempio tratto da un popolare luogo vegano. Il personale si rifiuta di servire l’acqua del rubinetto, ma sul menù c’è scritto “acqua di frutta e menta”. Devi pagare 15 PLN per una caraffa da un litro con “tre fette di agrumi e un rametto di menta”.

Ma ci sono anche esempi positivi. “Forniamo acqua filtrata ed è gratuita”, afferma Nobert del famoso ristorante Bibinda a Varsavia.

– Consiglio di ordinare l’acqua del rubinetto nei ristoranti. Dovrebbe essere gratuito, e le amministrazioni locali pagano per il suo trattamento, quindi i bar non dovrebbero far pagare qualcosa per cui abbiamo già pagato – commenta l’attivista Jan Minkewiel, autore del libro “Hydrozagadka. Chi prende l’acqua polacca e come riaverla”. READ Sport catalano: la prestazione del Real Madrid è molto migliore dall'introduzione del VAR

Non essere timido riguardo all’acqua del rubinetto

Nel 2008, Ken Livingstone, allora sindaco di Londra, incoraggiò le persone a bere l’acqua del rubinetto. – Il messaggio è molto semplice: non essere timido nel chiedere l’acqua del rubinetto quando mangi fuori. Risparmierai denaro e aiuterai a proteggere il pianeta. Ha sottolineato che bevendo quantità minori di acqua in bottiglia, possiamo ridurre la quantità di rifiuti associati alla produzione e al trasporto, oltre ad eliminare il problema dello smaltimento delle bottiglie usate. I media hanno poi calcolato che 1,3 milioni di sterline erano stati spesi dalle tasche dei contribuenti per acquistare acqua in bottiglia per gli uffici al servizio del governo britannico. Nei governi locali in Inghilterra e Galles – 4,8 milioni.

Gli specialisti hanno confermato che l’acqua a Londra è di ottima qualità e, se assumiamo che un litro di acqua del rubinetto costa un decimo di centesimo, allora l’acqua del rubinetto è anche fino a 500 volte più economica dell’acqua in bottiglia. Questa azione ha prodotto risultati, poiché la domanda di “acqua del rubinetto” (cioè acqua di rubinetto gratuita) è diventata standard in Gran Bretagna.

Il fiume Tamigi a LondraReuters

Una misura simile venne lanciata qualche anno dopo anche in Polonia. Tra gli ambasciatori di “Io bevo l’acqua del rubinetto” ci sono: Marta Demic del blog “Jadłonomia”, il famoso buongustaio Maciej Nowak e l’attrice Magdalena Popławska. I responsabili della campagna hanno collaborato con specialisti e sfatato i miti sull’acqua del rubinetto. Hanno rassicurato coloro che sono preoccupati per la qualità dell’acqua che i sistemi di trattamento dell’acqua sono stati completamente modernizzati in molte località della Polonia. Hanno aggiunto che, contrariamente a quanto sembra, l’acqua del rubinetto contiene preziosi minerali ed elementi vitali come calcio e magnesio.

Il sito web della campagna includeva anche un elenco di ristoranti che servono acqua del rubinetto. Purtroppo il sito non viene aggiornato da molto tempo. READ Le speranze di medaglia olimpica di Mikaela Shiffrin sono deluse

E il gusto?

“A un certo punto, io e il mio amico ordinavamo 6 bottiglie d’acqua al mese. Inoltre, una tonnellata di plastica era uno spreco di denaro. Abbiamo iniziato a bere dal rubinetto e all’inizio pensavamo che non lo fosse lo stesso, e ora non vedo alcuna differenza. Inoltre, ci sono caraffe filtranti e coperchi filtranti per rubinetti che sono un po’ più costosi, ma sicuramente più convenienti di una caraffa”, ha scritto Agnieszka nel gruppo dedicato al salvataggio.

Altri parlano anche di abituarsi al sapore dell’acqua del rubinetto. Incoraggiano i principianti ad aggiungere qualche goccia di succo di limone all’acqua del rubinetto, ad esempio. Il consiglio comunale di Breslavia ritiene che sia sufficiente bere l’acqua del rubinetto per 10 giorni per convincersene. Fa parte della campagna “Bevi l’acqua del rubinetto”.

MPWiK: L’acqua del rubinetto di Varsavia soddisfa severi requisiti12/04| Marta Petkowska parla dei metodi per purificare l’acqua del rubinetto e trasformarla in acqua potabile e dello stato dell’acqua del rubinetto a Varsavia

L’iniziativa sociale dell’azienda municipale di acqua e servizi igienico-sanitari, dell’Hydropolis Water Knowledge Center e della Città di Wrocław spiegano l’intera procedura come segue: “È nata dalla domanda perché, in un paese dove quasi tutti hanno accesso ad acqua di alta qualità a casa acquistano ancora acqua in bottiglia, il che è poco ecologico, antieconomico e poco pratico”, si legge sul sito.

Secondo i calcoli del Comune di Breslavia, bere l’acqua del rubinetto fa risparmiare molti soldi – Se consumi 2 litri al giorno, puoi risparmiare 1388 PLN all’anno e 26 kg di plastica. A Wroclaw, il 45% delle persone beve l’acqua del rubinetto. popolazione, il che significa risparmiare 562 milioni di zloty polacchi e 10 milioni di chilogrammi di plastica.

“Refillomat” o magari un rubinetto normale?

La catena di supermercati Żabka ha deciso di sfruttare la tendenza dell’acqua potabile da bottiglie riutilizzabili. L’acqua può essere rabboccata in dispositivi chiamati “refill” (dall’inglese “refill”). Come abbiamo appreso dall’ufficio stampa della catena, la fase di test va avanti da tempo, e a questo punto i dispositivi sono diventati disponibili per i clienti in diversi negozi a Varsavia e Poznań. – Tutto quello che il cliente deve fare è presentarsi presso la sua rete con la sua bottiglia riutilizzabile, acquistare una bottiglia d’acqua (0,5 litri) alla cassa e poi recarsi al distributore. L’acqua è disponibile in quattro tipi: acqua refrigerata, acqua frizzante e acqua frizzante leggera, e ciascuna ha un prezzo di 15 groz. READ Il miglior asso nella storia del tennis? "Non ho mai visto niente di simile prima" [WIDEO]

L’idea è stata accolta con reazioni contrastanti. – Quando una grande catena di negozi intraprende un’azione del genere e, per di più, lo fa con il pretesto dell’ambiente, mi sembra sospetto. Considerando le capacità di un’azienda così grande, un’azione del genere è una goccia nell’oceano – commenta Jan Menquel. – Inoltre, si tratta di moltiplicare le entità, creando una rete di distributori automatici speciali quando è sufficiente mettere un rubinetto nel negozio. È come reinventare la ruota: in molte grandi città, l’acqua del rubinetto è considerata sicura da bere. Tuttavia, non ci sarà un effetto “wow” e sarà difficile far pagare quest’acqua, dice.

Ma Minquil vede anche i lati positivi del business. -Qualsiasi promozione degli imballaggi riutilizzabili è una buona cosa. Ciò aiuta a ridurre la quantità di rifiuti. Inoltre, la tua bottiglia ci semplifica la vita: possiamo riempirla con qualsiasi rubinetto, invece di andare al negozio a comprare altre bottiglie di plastica.

Abbiamo anche chiesto ad altre catene di vendita al dettaglio in Polonia idee per promuovere gli imballaggi riutilizzabili. Non abbiamo ricevuto risposta finché il testo non è stato pubblicato. Secondo Minkewell non c’è motivo di aspettarsi che le grandi aziende si preoccupino da sole dell’ambiente.

– Spiega: – Temo che per incoraggiare le catene di vendita al dettaglio ad intraprendere azioni ambientali reali, siano necessarie soluzioni sistemiche. L’ambiente costa denaro, ma dovrebbe costare soprattutto ai grandi attori, non ai singoli consumatori. In Scandinavia ogni negozio ha un distributore automatico in cui gettare bottiglie di plastica e di vetro. Non è importante la loro provenienza, non è necessario acquistarli in questo negozio, non c’è bisogno di scontrini. Lui conferma che funziona.

Autore/Autore:Natalia Szostak