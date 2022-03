Puoi seguire le informazioni sulla difesa dell’Ucraina 24 ore al giorno sul nostro sito web relazioni dirette

Perché la World Football Association ritarda l’esclusione dei russi dal torneo e la lotta per il campionato del mondo in Qatar se così tanti paesi lo chiedono? La FIFA fa quello che fa sempre. Maciej Szmigelski, giornalista del Przegląd Sportowy Onet al The Przegląd Sportowy Onet ha detto che sta solo fingendo che non stia succedendo nulla, è interessata solo ai suoi interessi, si lava le mani e vuole che il mondo assomigli a quello, ma sfortunatamente non è così. Programma Missione Sport.

Non credo che la FIFA sappia cosa fare. Lei stessa si è trasformata in un angolo, diventando ostaggio delle sue macchinazioni, scandali di corruzione e inganno. Devono esserci ganci molto grandi sull’Infantino per vederlo funzionare come te. La scorsa settimana, quasi tutti nella Federcalcio polacca erano convinti che ci sarebbe stata una sconfitta per la Polonia nella partita con la Russia. Qualcosa doveva decidere la FIFA, ma sembra essere un accordo con la Russia. Nel giorno in cui sarebbe dovuto arrivare la decadenza, ha detto Błoński, i russi hanno presentato ricorso alla Corte internazionale di arbitrato per lo sport di Losanna, che ha consentito alla FIFA di posticipare nuovamente quella data.

Anche il giornalista Przegląd Sportowy Onet ha fornito informazioni scioccanti. La FIFA, guidata dal suo presidente Gianni Infantino, si prepara a rinviare la partita degli spareggi. Oggi nella Federcalcio polacca nessuno sa cosa accadrà con la partita Polonia-Russia. Ci sono già voci secondo cui la FIFA annuncerà felicemente che questo gioco si giocherà a giugno in occasione della Società delle Nazioni. Simile all’Ucraina, che avrebbe dovuto giocare lo spareggio contro la Scozia il 24 marzo – ha rivelato Błoński.