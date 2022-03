Le sanzioni imposte alla Russia si tradurranno in un aumento dei prezzi dei generi alimentari

Yara International è una società che opera in più di 60 paesi Acquista dalla Russia grandi quantità di materie prime di base per la produzione di fertilizzanti. Anche prima dello scoppio della guerra, i loro prezzi erano alti (a causa dei prezzi elevati del gas) – ora la situazione sarà molto più difficile.

– Tutto cambia di ora in ora. Ci trovavamo in una situazione difficile anche prima della guerra e ora abbiamo ulteriori interruzioni nelle nostre catene di approvvigionamento. Ci stiamo avvicinando alla parte più critica della stagione nell’emisfero settentrionale, quando è necessario trasferire molti fertilizzanti, quindi qualsiasi interruzione della fornitura avrà un impatto sul rispetto delle scadenze. Sven Toure Holseither ha detto alla BBC che i prezzi dei fertilizzanti sarebbero aumentati.

Devi ricordartelo Russia e Ucraina sono tra i maggiori produttori agricoli del mondo. La Russia produce enormi quantità di nutrienti, incl. Potassa e Fosfato – Necessari per i fertilizzanti.







La metà della popolazione mondiale riceve cibo dai fertilizzanti e se i fertilizzanti vengono rimossi dai campi per alcune colture, la produttività diminuirà del 50%. A mio parere, la domanda non è se siamo di fronte a una crisi alimentare globale, ma l’entità di questa crisi.

Yara International ha sede in Norvegia Non direttamente colpito dalle sanzioni contro la RussiaMa devi affrontare i suoi effetti. Inoltre, l’ufficio internazionale di Yara a Kiev ha sofferto a causa dell’attacco russo alla città, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Vale la pena menzionarlo Circa il 25 per cento dei nutrienti utilizzati nella produzione alimentare europea proviene dalla Russia. Il conflitto tra l’Unione Europea e la Russia comporterà costi più elevati per gli agricoltori e rendimenti inferiori. Questo, a sua volta, si tradurrà in un aumento dei prezzi dei generi alimentari nei negozi.