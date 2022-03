La Russia offre le condizioni per porre fine all’invasione dell’Ucraina

Peskov ha detto a Reuters che la Russia aveva detto all’Ucraina di essere pronta a interrompere le operazioni militari “in un momento” se Kiev avesse soddisfatto le sue condizioni.

Questa è stata di gran lunga la dichiarazione più chiara della Russia sulle condizioni che vuole imporre all’Ucraina per fermare quella che chiama una “operazione militare speciale” in Ucraina, iniziata in realtà 12 giorni fa.

Sulla questione della neutralità, Peskov ha affermato che l’Ucraina “deve modificare la costituzione, rifiutando qualsiasi tentativo di aderire a qualsiasi blocco”.

Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che la Russia non cerca di avanzare altre rivendicazioni territoriali contro l’Ucraina.

– Siamo davvero in procinto di porre fine al disarmo dell’Ucraina. Lo finiremo. Ma la cosa più importante è che l’Ucraina interrompa le sue attività militari. Dovrebbero fermare le attività militari, dopo di che nessuno li sparerà – ha detto.

Occorre apportare modifiche alla Costituzione, secondo la quale l’Ucraina respinge ogni tentativo di adesione a qualsiasi blocco. Abbiamo anche detto che dovrebbero riconoscere la Crimea come territorio russo e che dovrebbero riconoscere Donetsk e Luhansk come stati indipendenti. E questa è la fine. Peskov ha detto a Reuters che sarebbe finita in un attimo.

La presentazione delle richieste della Russia è arrivata mentre le delegazioni russa e ucraina si preparavano a incontrarsi lunedì nel terzo round di colloqui per porre fine alla guerra della Russia con l’Ucraina, che ha iniziato l’invasione il 24 febbraio e che ha causato ed è scoppiata la più grande crisi di rifugiati in Europa da allora Seconda guerra mondiale. Fuori dall’ira in tutto il mondo.

