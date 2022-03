Dź: Si sono rifiutati di caricare merci in Russia e Bielorussia. Hanno perso il lavoro

Autore: pixabay.com





Sette dipendenti di una delle società di Lodz sono stati puniti per essersi rifiutati di caricare rifornimenti in Russia e Bielorussia in un gesto di solidarietà con l’Ucraina. Il capo dell’azienda ha affermato di non poter consentire a un dipendente di “governare” perché stava “seguendo gli ordini”.

Sette dipendenti di una delle società di Lodz hanno deciso di mostrare la loro solidarietà all’Ucraina occupata dalla Russia e hanno subito gravi conseguenze. Secondo Radio Łódź mercoledì (2 marzo) si è scontrato con la direzione dell’azienda che collabora con appaltatori in Russia e Bielorussia. Quel giorno, il gruppo, che fino a quel momento aveva svolto diligentemente il proprio lavoro, decise di protestare contro la guerra in corso rifiutandosi di caricare i container da fornire alla Russia e alla Bielorussia.

– A causa di tutta questa situazione, la nostra coscienza ci ha toccato e abbiamo rifiutato Ha detto uno del personale. – Non vogliamo dare una sola mano nella storia dell’Ucraina per inviare merci ai paesi che l’hanno occupata.

Il capo dell’azienda ha cercato di convincere i dipendenti a cambiare idea insistendo affinché la merce fosse preparata per l’esportazione. Gli operai, tuttavia, erano testardi. Di conseguenza, sette persone sono state licenziate per motivi disciplinari.

In un’intervista a Radio Łódź, il capo dell’azienda, che impiega 30 persone nella sua filiale in Bielorussia, ha spiegato che perderebbero i propri mezzi di sussistenza a causa delle interruzioni nella distribuzione delle merci.

– Sono al 100 per cento dietro l’Ucraina – Il Presidente ha insistito. – Non andrò mai ad aiutare gli invasori. Ma in questo caso stiamo parlando della nostra azienda situata in Bielorussia.

L’imprenditore ha anche sottolineato che essere membro del consiglio di amministrazione della società non consente “a un dipendente di governare” perché è un “seguace di ordini”.

I dipendenti disciplinati si appellano al tribunale del lavoro.

