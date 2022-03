Kurs euro uderzył w historyczny szczyt. Franco Ricordo Drogi

Si accomodi. Peltro Secura / / lotta per le azioni

Tydzień rozpoczynamy od nowego wieloletniego rekordu na parze euro-złoty. Nasza waluta cofa się na całej linii. Notowania franka szwajcarskiego osiągnęły historyczne maksimum. Dolar amerykański dziś rano był najdroższy dal 21 lat.



Na rynkach finansowych coraz częściej spekuluje się o możliwości nałożenia blockga na dostawy rosyjskiej ropy naftowej. Ceny tej ostatniej nad ranem zbliżyła się do 130 dolarów za baryłkę. W praktyce na świecie już mamy kryzys naftowy grożący globalną recesją. Wyprzedawane są więc ryzykowne aktywa, a kapitał ucieka do tzw. bezpiecznych przystani.

Make tego Polska stała się krajem przyfrontowym iw wyceny polskich aktywów zagraniczni inwestorzy wliczają dodatkową premię za ryzyko. W rezultacie od pierwszego dnia rosyjskiej napaści na Ukrain obserwujemy silną przecenę polskiego złotego.

W poniedziałek nad ranem Corso Euro

sięgnął 4,9456 zł, czyli nawet więcej niż w lutym 2009 roku. Podebondo notowania wspólnotowej waluty na polskim rynku widzieliśmy tylko raz – w marzo 2004 roku. Do 8:35 euro chorus obniżył się do poziomu 4,9225 zł, czyli cofając się tuż poniżej szczytów sprzed 13 i 18 lat.

Niemal paniczną ucieczkę do bezpiecznych przystani widać na rynku franka szwajcarskiego, który w poniedziałek rano momentami był notowany nawet poniżej 1,00. Oznacza to, że cena helweckiej waluty niemal zrównała się z notowaniami euro. W rezultacie kurs franka szwajcarskiego do złotego polskiego

sięgnął dziś absolutnie rekordowych 4,9545 zł, da następnie obniżyć się do 4,9161 zł. To jednak wciąż o ponad 3,5 grosza więcej niż przed weekem.

Dolar amerykański

kosztował dziś o poranku 4,5233 zł i był o przeszło 4 grosze droższy niż w piątek wieczorem. Dziś w nocy notowania dolara USA przekraczały nawet 4,56 zł - najwyższe od lipca 2004 roku.

Kurs funta brytyjskiego chwilowo przekroczył poziom 6 zł, do 8:30 spadając do 5,9730 zł, co jednak wciąż jest wartością o 3,5 grosza wyższą niż przed weekem.

Do rekordowo niskiego poziomu spadł indeks złotego, mierzący siłę polskiej waluty względem euro, dola, franka i funta.

