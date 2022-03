Michał Szpak wystąpił na scene with masce z napisem “FCK PTN”

Mishaw Szback Regularnie udziela się w mediach społecznościowych na temat wojny w Ukrainie. Artysta stanowczo sprzeciwia się temu, co dzieje się za naszą wschodnią grani, co dał do zrozumienia kilka dni temu, zamieszczając na Instagramie wymowny i jednoznaczny.

– napisał piosenkarz, wyrażając następnie dumę ze zjednoczenia Polaków w pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz uchodźcom.

Teraz Artysta dał wszystkim do zrozumienia, co myśli o Władimirze Putinie. Podpowiadając – Identyczne zdanie ma na temat prezydenta Rosji e Katy Perry.

Michał Szpak con Masce z napisem e Władimirze Putinie

Michał Szpak wystąpił 6 marca w warszawskim klubie, skąd zamieścił zdjęcia oraz nagrania na Instagramie. Artysta wystąpił na cinie w masce, na której widniał napis “FCK PTN”, co, jak łatwo się domyśleć, jest wulgarnym skrótem, skierowanym do prezydenta Rosji, Władimira Putina.

W komentarzach pod zdjęciem fani wyrazili podziw wobec odwagi Michała Szpaka.

Co więcej, nagraniach, opublikowanych przez piosenkarza na instagramowej relacji widać, że do spodni doczepiony miał przerobiony wizerunek prezydenta Rosji.







Wcześniej w tej samej masce Michał Szpak chodził po ulicach e galeriach handlowych Warszawy, co również uwiecznił na Instagramie.







