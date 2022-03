Apple mostrerà una nuova serie iPhone SE economica. Quando è il primo spettacolo?

Apple ha rilasciato solo finora Due modelli della serie economica SE. Il primo è apparso nel 2016 e utilizzava il design dell’iPhone 5S, ma i suoi componenti erano più vicini all’iPhone 6. per il suo successore. fanny di mele Hanno dovuto aspettare fino al 2020. Poi è apparso sul mercato iPhone SE 2020che ha conquistato il mercato.

Offre prestazioni di fascia media a un prezzo relativamente basso (rispetto al prezzo basso di Apple). lo ha fatto diventare Terza scelta più popolare tra i consumatori statunitensi Nel secondo trimestre del 2020. Non c’è da stupirsi, quindi, che il colosso di Cupertino voglia continuare la serie vincente.

Ci sono state segnalazioni del prossimo imminente per un po’ di tempo La prima presentazione della terza generazione di iPhone SE. I portali hanno indicato che la presentazione del dispositivo inizierà ai primi di marzo, che ora è stata ufficialmente confermata. Lo smartphone verrà visualizzato mentre Eventi Peek Performance l’8 marzo alle 19:00 CEST.

iPhone 2020 Il look è ripreso dagli iPhone 6, 7 e 8. Quale sarà il volto del modello di quest’anno? Assomiglia alle ultime due serie 12 e 13? Undici un po’ più grandicelli? forse lo farà Aspetto iPhone X XR?

Anche se ci sono voci su Internet Apple ha progettato un nuovo dispositivo Completamente da zero e non assomiglierà a nessun iPhone conosciuto, devi comunque considerare il fatto che Tim Cook potrebbe riscaldare la cotoletta. In termini di design, molto probabilmente non ci saranno cambiamenti significativi rispetto al modello precedente.

Ciò significa che Apple sceglierà una soluzione provata ma obsoleta. In tal caso, torneremo di nuovo Schermo da 4,7 pollici E le cornici sono terribilmente grandi, il che limita le dimensioni dello schermo. Puoi anche aspettarti il ​​classico lettore di impronte digitali sulla parte anteriore del dispositivo. Sicuramente differirà dal modello precedente per “coraggio”. iPhone SE 2022 sarà fornito con Modulo 5G e potente chipset A15.



prezzo di partenza Molto probabilmente sarà lo stesso del modello precedente della serie SE, il che significa che L’iPhone SE 2022 costerà $ 399 alla data di rilascio. In Polonia, dovrai pagare un importo di almeno 2199 PLN.

iPhone economico Non è l’unica cosa che Apple ha da mostrare. Nel corso Eventi Blitz L’iPad Air 5, Mac mini Pro e MacBook Pro possono essere offerti con un chip M2 e il MacBook Air aggiornato anche con un processore M2.