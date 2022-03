Geni che aumentano il rischio di infarto. nuova scoperta

La ricerca di un team del Victor Chang Heart Research Institute, dell’Icahn College of Medicine al Mount Sinai di New York e di altri centri in Europa e negli Stati Uniti, è stata pubblicata sulla rivista Circulation: Genomic and Precision Medicine. L’autore principale della ricerca è stato il prof. Jason Kovacic, la cui squadra ha fatto tre importanti scoperte: tutte Indispensabile nella lotta alle malattie cardiache.

In primo luogo, siamo stati in grado di identificare con maggiore precisione i geni che possono causare la malattia coronarica. In secondo luogo, siamo stati in grado di individuare dove nel corpo questi geni esercitano la loro principale influenza: potrebbero essere le stesse arterie del cuore a bloccarli direttamente, oppure potrebbe essere il fegato ad aumentare il colesterolo o il sangue. altera l’infiammazione. Il terzo risultato significativo è stata la disposizione di questi geni – 162 in totale – in ordine di priorità nel causare la malattia coronarica, ha detto il professore. Kovacic.

Alcuni dei geni più importanti in questa lista erano Non è stato studiato prima nel contesto di attacchi di cuore.

Lo studio ha incluso 600 pazienti con malattia coronarica e altri 150 pazienti senza CAD, tutti sottoposti a intervento chirurgico. La squadra ne ha beneficiato Il supercomputer del Monte Sinai chiamato MinervaPer calcolare numeri, analizzare dati e raccogliere informazioni da migliaia di geni.







Questa conoscenza ci consentirà di affrontare questi geni veramente critici che causano attacchi di cuore perché ora conosciamo il loro merito per indagini immediate e approfondite per capire esattamente come causano la malattia coronarica e se sono promettenti bersagli farmacologici. Un altro aspetto importante di questo studio è che uno dei più importanti geni sospettati in precedenza – PHATR1 – è stato confermato come uno dei due geni più importanti che causano la malattia coronarica. Studiamo PHACTR1 molto attivamente nel mio laboratorio perché sappiamo che causa non solo la malattia coronarica, ma una serie di altre malattie vascolari, tra cui emicrania, displasia fibromuscolare e anatomia coronarica spontanea, ha aggiunto il professore. Kovacic.

Sebbene sia probabilmente il gene più importante che causa le malattie vascolari, gli scienziati non hanno molta idea di come funzioni. FACTR1.

Gli attuali test genetici che abbiamo a disposizione per rilevare le persone a rischio di malattia coronarica prendono in considerazione centinaia se non migliaia di geni. Al momento non è particolarmente accurato e, soprattutto per questo motivo, non viene utilizzato routinariamente in ambito clinico – ha spiegato il professore. Kovacic.

Questo studio potrebbe gettare nuova luce sulla nostra comprensione della malattia coronarica e Prevenire gli attacchi di cuore.