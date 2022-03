Milan ancora una volta leader della Serie A inerme Napoli. Questi Zieliski [WIDEO] Becca Nona

La prima metà del round di infortunio 28 lega I fan possono rimanere delusi. Non c’erano posizioni favorevoli in porta. Ci sono stati più falli, più cartellini gialli che belle azioni offensive. Anche il rappresentante della Polonia – Piotr Zieliński, che ha giocato all’inizio, non si è distinto in questa parte del gioco.

Guarda il video

Smuda ha suggerito l’idea di Peszcz. Questo già funziona. Hai messo insieme una grande squadra

La Russia è in lotta per la partita con la Polonia in campo. Quali sono le opportunità?

Primo gol di Giroud fuori dal Milan

Solo 240 secondi dall’inizio del secondo tempo AC Milan Prendi il controllo. David Calabria ha tirato da una distanza di 18 metri. Oliver Giroud ha aggiunto il suo piede dentro l’area di rigore e ha segnato.

L’uomo dei big match. Giroud può segnare gol in queste partite. Storia incredibile. due gol da InterSta giocando la sua settima partita d’ingresso consecutiva in una partita importantissima contro il Napoli. È specializzato in bei gol, ma anche in luoghi in cui devi sapere dove sei: commentatori appassionati di Eleven Sports.

È stato l’ottavo gol di Giroud in questa Serie A in questa stagione, ma è stato il primo di Giroud fuori dal Milan. Il francese è anche il terzo giocatore lega L’italiano che ha segnato un gol contro Inter e Napoli. Anche Ruslan Malinovsky e Gianluca Scamaca lo hanno fatto.

I padroni di casa non hanno potuto pareggiare per molto tempo. I giocatori del Napoli erano impotenti in attacco. Non c’è da stupirsi quindi fan Fischia le loro azioni in campo. C’è anche da dire che il Milan si è difeso saggiamente.

Nei minuti di recupero avrebbe potuto aumentare il suo bottino, ma Alexis Saelemaekers ha perso una grande occasione dopo un contropiede. In quel momento Piotr Zieliński, uscito dal campo all’82’, non è più in campo. sostituirlo Aharon Zambo Anguisa.

Milano pag Una volta La prima squadra in 41 anni a vincere due gare consecutive di Serie A contro il Napoli.

Dopo questa vittoria, il Milan è tornato in testa alla competizione. Ha due punti di vantaggio sull’Inter, ma ha anche giocato un’altra partita. Napoli È terzo, tre punti dietro il leader.

Szczęsny è il campione del gioco. Risparmiare punti per la Juventus

Nel prossimo turno il Milan ospiterà l’Empoli, in trasferta l’Inter e il Napoli si recherà a Verona.