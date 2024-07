Perché a Euro 2024 non c’è la partita per il terzo posto? La UEFA non vuole arrendersi

Le semifinali di Euro 2024 sono già alle spalle. Nella prima partita gli spagnoli hanno battuto i francesi 2:1, nella seconda la partita tra Inghilterra e Olanda si è conclusa con lo stesso punteggio (2:1). Perdere la differenza Non avranno la possibilità di competere nella partita per la medaglia di bronzo Ma questa non fa eccezione alla regola.

Regole per la partita per il terzo posto agli Europei È stato esonerato 44 anni fa dalla UEFA. Perché è successo questo?

Tali partite si sono svolte nei primi sei tornei finali per il titolo della migliore squadra nazionale di calcio del Vecchio Continente. Nel 1980, le autorità UEFA decisero di abbandonare la continuazione di questa competizione. Il motivo è attribuito allo scarso interesse dei rappresentanti dei media televisivi in ​​Europa .

Secondo i loro rapporti, L’affluenza alla partita è stata molto bassa e solo pochi tifosi erano presenti negli stadi. Ciò avvenne in un momento in cui la globalizzazione nel calcio non era così visibile come lo era alla fine del XX secolo e all’inizio di questo secolo.