Russia. I sacerdoti hanno ricevuto una lettera da Mosca. Hanno dato un ordine

I sacerdoti russi devono pregare ogni giorno per la vittoria sull'Ucraina, si legge nel messaggio della Chiesa ortodossa russa. Durante la Quaresima, il clero dovrebbe leggere la “Preghiera per la Santa Russia”. Questo è un altro esempio in cui negli ultimi giorni la Chiesa ortodossa russa ha attirato l'attenzione sulle sue attività in Ucraina.